Pôle financier de Raoued : les travaux avancent doucement mais sûrement

Le club house et les 130 premières villas du mégaprojet du Pôle financier de Raoued seront livrés au mois de septembre 2019, affirme Samir Jaieb, président-directeur général du Groupe Alliance pour la promotion immobilière, lors d’une conférence de presse tenue, hier, 5 mai à Gammarth. Dans le même contexte, il a fait savoir que les travaux avancent malgré les difficultés rencontrées suite à l’intervention du gouvernement.

Il a rappelé que le projet couvre 523 hectares de la plage d’El Hsayène, à proximité de celle de Raoued (à l’Ariana) ! Une superficie sur laquelle seront bâtis un centre financier et commercial, un parcours de golf avec une composante résidentielle, une marina et un port de plaisance, un centre commercial, une zone résidentielle et de loisirs sur la plage, des appartements aérés au centre entre le golf et la plage et un centre universitaire comprenant un parc technologique.

Le coût total du projet est aux alentours de 3 milliards de dollars américains (aux environs de 6.5 milliards de dinars tunisiens) conçu par le groupe GFH, une banque d’investissement sise au Royaume du Bahreïn et sera piloté par Tunis Bay Project Company sise à Tunis.

Par ailleurs, le projet comportera un terrain de golf de 80 hectares correspondant aux normes internationales et à son emplacement situé à proximité des principaux sites touristiques et historiques (à moins de 20 minutes de l’aéroport de Tunis Carthage), ce projet unique en son genre deviendra certainement la référence des golfs résidentiels touristiques en Tunisie.

Les différents intervenants du projet ont prononcé de brefs discours, lors desquels ils ont affirmé leur volonté de mener à bien ce mégaprojet.