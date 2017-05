Consommons bio, une véritable tendance!

La consommation de produits bio est en croissance. Elle n’a jamais été aussi élevée en Tunisie depuis les deux dernières années. Préserver notre environnement, manger sain c’est la nouvelle tendance. C’est dans ce contexte que la coopérative de consommation « Tunisie Coop », en collaboration avec la Direction Générale de l’Agriculture Biologique, organise, du 5 au 16 mai 2017 au parc Bir Belhassen de l’Ariana, la première quinzaine de vente directe des produits agricoles et agro-alimentaires issues de l’agriculture biologique, durable et des petits exploitants agricoles et des femmes rurales. Il s’agit d’une rencontre pour connaître aussi les produits agro-alimentaires labellisés.

Cette kermesse bio, qui attirera les foules pendant douze jours, se propose d’encourager la consommation responsable et de valoriser le métier de producteur agricole. Quant au consommateur, ce sera pour lui l’occasion de renouer avec les vieilles traditions, de revenir à la consommation des produits biologiques.

En effet, les produits biologiques ont littéralement envahi notre espace public depuis quelque temps. Ce n’est plus une mode ou tendance, mais c’est un mode de vie de plus en plus raisonné.

En effet, la production biologique allie les meilleures pratiques environnementales, tout en préservant les ressources naturelles que notre écosystème offre généreusement.

Notons également que la Tunisie est le 2ème pays africain exportateur de produits biologiques tunisiens (80% des produits biologiques sont exportés) et 10ème producteur mondial de tomates.