Senior Interim se lance à l’international

Senior Interim, première société spécialisée dans le domaine de l’intérim, n’a pas mis longtemps pour s’imposer comme une référence dans le domaine en Tunisie.

Véritable passerelle entre l’expérience, l’ambition et la réussite, Senior Interim est résolument tournée vers l’employabilité des seniors et leur reconversion professionnelle au service des entreprises en quête d’expertise managériale, de technicité et de background décisionnel pour plus de performances et de leadership.

Convaincus par ce concept novateur et révolutionnaire, de nombreux seniors se sont déjà inscrits dans la plateforme de cette société qui est devenue rapidement une véritable vitrine pour ces quinquagénaires pour qu’ils puissent exposer leurs CV aux entreprises.

Senior Interim a même déjà entamé leur placement dans des sociétés qui ont besoin de compétences en adéquation avec leur profil.

Fort de ce démarrage en trombe, Senior Interim a multiplié les campagnes publicitaires et même les actions de street marketing pour convaincre les séniors de mettre leur expertise au service des sociétés en insistant sur le fait que travailler en intérim, une fois à la retraite, permet de garder un pied dans la vie active avec une certaine liberté et de se procurer un complément de revenus.

Se voulant une plateforme transgénérationnelle et internationale qui fait de la compétence et du savoir-faire un socle insubmersible à l’épreuve de l’âge, du temps et des frontières avec des missions dans les petites, moyennes et grandes entreprises, en Tunisie et dans tous les autres pays du monde, Senior Interim a même participé à trois salons internationaux spécialisés dans le travail intérimaire des séniors.

Ces salons ont eu lieu successivement à Versailles, à Paris puis à Toulouse à partir du 18 au avril et ont permis d’enregistrer les inscriptions de nombreux retraités tunisiens ou français désireux de faire bénéficier les entreprises tunisiennes de leur expertise. ​