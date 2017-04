La CONECT International en mission de prospection multisectorielle à Nouakchott

La CONECT International organise du 26 au 29 avril 2017, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Nouakchott, l’ambassade de Mauritanie à Tunis, le CEPEX, l’UIB et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), une mission de prospection multisectorielle à Nouakchott, en Mauritanie.

La délégation tunisienne qui participe à cette mission est composée d’une vingtaine d’entreprises opérant dans divers secteurs.

Un forum économique est prévu en présence de plusieurs responsables et opérateurs économiques. Au programme aussi, des rencontres institutionnelles et des rencontres B2B selon les besoins des participants.

Objectif : Promouvoir les échanges entre les deux pays et offrir aux opérateurs économiques tunisiens de vrais canaux de réseautage et de promotion de leurs produits et services.

Dans ce cadre, la CONECT International ambitionne de contribuer au renforcement des relations de partenariat et de coopération entre les deux pays frères dans une optique gagnant-gagnant.

En effet, une convention de partenariat entre la CONECT International et la Chambre de Commerce de d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie « CCIAM » sera signée vendredi 28 avril 2017.

Avec un PIB enregistrant une croissance annuelle moyenne de 5%, la Mauritanie présente un potentiel économique important. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont en croissance continue avec une balance commerciale en faveur de la Tunisie (33 902 673 TND d’exportations de la Tunisie vers la Mauritanie contre 6 071 169 TND d’importations depuis la Mauritanievers vers la Tunisie en 2016).

Les produits agroalimentaires ont représenté au cours de la période 2012-2016 la plus grande part des exportations avoisinant les 25% du total mais n’ont pas enregistré de croissance au cours de la même période.

Les principaux produits exportés de la Tunisie vers la Mauritanie ayant enregistré une croissance entre 2012 et 2016 :

Produits de parfumerie (croissance annuelle moyenne de 244%) ; Détergents (croissance annuelle moyenne de 96%) ; Produits chimiques (croissance annuelle moyenne de 52%) ; Produits pharmaceutiques (croissance annuelle moyenne de 13,5%) ; Machines électroniques (croissance annuelle moyenne de 11%) ; Produits de construction (croissance annuelle moyenne de 11%).