« PME En Action » : renforcement de l’ecosystème entrepreneurial dans le Sud tunisien

Le projet « Renforcement de l’Ecosystème Entrepreneurial dans le Sud Tunisien », mis en œuvre par le PNUD, en partenariat avec l’ANETI, la BTS et l’ODS avec l’appui du gouvernement du Japon, lance un appel à candidature pour un programme d’appui technique et financier dédié aux petites et moyennes entreprises implantées dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur, intitulé « PME En Action ! ».

Cet appel à candidature, qui sera ouvert du 2 au 19 mai 2017, prévoit un appui technique pour 40 entreprises installées dans les régions citées et, lors d’une seconde phase, un appui technique et financier à au moins 16 entreprises.

Les entreprises intéressées pourront retirer les formulaires de candidature dans les « Espace Entreprendre » et les BETI, les Directions régionales du développement(ODS) et les Agences BTS dans les quatre gouvernorats.