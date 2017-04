Assurance : une augmentation salariale de 6%

Le siège de la Fédération tunisienne des sociétés des assurances abritera aujourd’hui, 26 avril, en fin d’après midi, une cérémonie de signature des augmentations salariales, et ce, en présence du secrétaire général de l’UGTT. Le taux de l’augmentation est aux alentours de 6%.

D’après le Syndicat national des Agents d’Assurance Tunisiens, le secteur des assurances emploie 1000 agents, ce qui représente un gagne-pain pour 6000 familles. Ces agents collectent annuellement environ 1200 millions de dinars de primes pour les compagnies d’assurances et pas moins de 120 millions de dinars de taxes pour le compte du Trésor public.

Par ailleurs, les augmentations salariales ne sont pas le seul souci du secteur et pour cause, il fait face à un nouveau projet de loi qui n’est pas vu d’un bon œil par les professionnels pour trois raisons : il accorde à des non-professionnels le soin de vendre les services d’assurance. Il exige un test périodique tous les cinq ans pour le renouvellement de l’agrément et impose des conditions sévères pour l’obtention de l’indemnité compensatrice.

Il est à rappeler que plusieurs économistes pointent du doigt la faible contribution du secteur à l’économie tunisienne. D’après Lassâd Zarrouk, le président de la FTUSA et PDG de la Star, le secteur ambitionne de représenter 4% du PIB dans les cinq ans à venir et d’injecter 5 MDT pour le pays.