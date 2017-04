Recherche scientifique : Lancement fin avril d’un MOBIDOC

Khaled Ghdira, Directeur général l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) a annoncé, à l’occasion de sa participation à un dîner-débat organisé par la Délégation de l’union européenne et l’Économiste Maghrébin qu’un nouveau MOBIDOC pour les doctorants qui ont des projets appliqués dans des entreprises sera lancé fin avril courant. 80% des frais seront financés par l’ANPR.

MOBIDOC, est le dispositif phare du Programme d’Appui au Système de Recherche et d’Innovation ( PASRI), a été lancé pour la première en Tunisie et qui a permis de placer près de 240 entre thésards et docteurs dans des entreprises pour mener des travaux de recherche appliquée aux problématiques de l’entreprise.

Le programme PASRI, un exemple de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, a été conçu dans l’objectif d’améliorer la contribution de la recherche et l’innovation à l’effort de développement et la création d’emploi. 1500 personnes ont pu bénéficier directement et indirectement de ce programme d’un coût de 12 millions d’euros et qui s’est étalé sur la période 2012 -2015.