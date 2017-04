Lancement du Prix Eureka pour l’innovation pédagogique

L’Eureka Award récompense chaque année les meilleures inventions et innovations pour la promotion de la pédagogie et la vulgarisation scientifique en Méditerranée. Il fait partie d’une série de prix institués par le programme Med 21 pour promouvoir l’excellence tout autour de la Méditerranée. L’objectif : faire valoir les efforts accomplis par certains acteurs de part et d’autre de la Méditerranée dans plusieurs domaines scientifiques et culturels à la fois.

Rappelons que chaque prix décerné porte le nom d’une grande figure de l’histoire méditerranéenne. Le prix Eureka est le dernier-né de tous ces prix. La Cité des Sciences à Tunis et l’Association des Musées et Centres des Sciences pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle (AMSCTI) ont été choisies par le programme Med 21 comme partenaires représentant les des deux rives sud et nord de la Méditerranée pour sélectionner et récompenser les acteurs participant au développement des divers domaines de la vulgarisation scientifique.

La tenue à la Cité des sciences à Tunis de la réunion constitutive, qui aura lieu le 25 avril 2017, regroupera les trois membres cofondateurs, représentant la CST, AMCSTI, Med 21. Le prix Agora récompense la promotion de l’intégration en Méditerranée, le prix Al Idrissi, la promotion d’une œuvre ou d’une carrière en Méditerranée.

Par ailleurs, le Prix Averroès est destiné à la promotion d’un nouvel humanisme en Méditerranée, le Prix Catulle à celui de la promotion et la diffusion internationale de la poésie de la Méditerranée, le Prix Elyssa Didon à celui de la promotion des femmes en Méditerranée, le Prix Sinan à celui de la promotion de l’architecture, le Prix Tesla à celui de la promotion de la recherche scientifique et de la créativité technologique en Méditerranée, le prix Zeriab à celui de la promotion de la musique, etc.