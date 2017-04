Très longtemps considérées comme n’étant pas une priorité sanitaire en comparaison de l’infection au VIH et la tuberculose, les hépatites virales gagnent du terrain peu à peu.

Aux dernières nouvelles et selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pas moins de 325 millions de personnes vivent dans le monde avec une infection chronique par le virus de l’hépatite B (VHB) ou de l’hépatite C (VHC).

Le rapport mondial de l’OMS sur l’hépatite pour l’année 2017 (WHO Global hepatitis report, 2017) montre qu’en termes de mortalité, l’hépatite virale a provoqué en 2015 environ 1,34 million de décès, presque autant que les décès dus à la tuberculose et au VIH. Seulement la tendance pour les décès en rapport avec les hépatites est à la hausse, tandis que la mortalité imputable à la tuberculose et au VIH est en baisse.

En l’absence d’un vaccin efficace contre l’infection au VHC on dénombre 1,75 million de nouveaux cas en 2015, avec un total de 71 millions de personnes vivant avec l’hépatite C dans le monde.

D’un autre côté, grâce à la disponibilité d’un vaccin anti VHB le nombre de nouvelles infections au VHB est en baisse. En effet, 84% des enfants nés en 2015 ont eu les 3 doses recommandées du vaccin contre l’hépatite B dans le monde.

La question de l’hépatite virale ne se limite pas seulement au risque de progression de la maladie à travers le monde, mais s’étend également aux difficultés liées à un faible accès au traitement et au dépistage.

En effet, le rapport indique que seulement 9% des infections au VHB et 20% des infections au VHC ont été diagnostiquées en 2015. Quant au traitement, une proportion encore plus faible, 8% de ceux ayant eu le diagnostic d’infection au VHB (1,7 million de personnes), étaient sous traitement et seulement 7% des sujets ayant eu un diagnostic d’infection au VHC (1,1 million de personnes) avaient commencé cette année-là un traitement curatif.

Comme l’explique le Dr Gottfried Hirnschall, Directeur à l’OMS du Département VIH/sida et du Programme mondial de lutte contre l’hépatite : «Nous en sommes à un stade précoce de la riposte à l’hépatite virale, mais la voie à suivre semble prometteuse»(…) «Davantage de pays mettent les services contre l’hépatite à la disposition de ceux qui en ont besoin; un test de diagnostic coûte moins de 1 dollar (US $) et le traitement curatif de l’hépatite C peut revenir à moins de 200 dollars (US $). Mais les données mettent clairement en évidence l’urgence avec laquelle nous devons combler les lacunes en matière de dépistage et de traitement.»

Des progrès sont notés, la Chine ayant obtenu une couverture élevée (96%) de l’administration à la naissance du vaccin contre le VHB , a atteint son objectif, à savoir une prévalence de l’hépatite B ( VHB) inférieure à 1% chez les enfants de moins de 5 ans en 2015. Les efforts en matière d’accessibilité au traitement ont porté leurs fruits au Pakistan, le prix d’un traitement de 3 mois contre l’hépatite C ne coûtant que 100 dollars (US $) en Egypte. Ce même traitement coûte environ 200 dollars (US $).

La lutte contre les maladies sous-entend la mise en place d’un programme de prévention et d’amélioration de l’accès au dépistage et aux soins. Où en est la Tunisie ? Gros point d’interrogation.