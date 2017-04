Mondher Khanfir : « L’innovation doit impliquer la femme, le scientifique et l’entrepreneur »

Le premier panel du Forum international de l’Economiste Maghrébin, organisé aujourd’hui à Tunis, a été consacré au thème : « L’innovation dans l’économie tunisienne : défis-menaces-opportunités ».

Pour Mondher Khanfir, directeur général de Wiki Startup, l’innovation dépend de ce que l’on veut et des objectifs escomptés. « Faut-il changer les lois pour innover ou innover pour changer les lois ? », s’est interrogé M. Khanfir.

Pour lui, tout est question de créer un process de propriété intellectuelle. « La courbe de la course vers l’innovation est exponentielle. C’est pourquoi, il faut se focaliser sur quelques pistes et résoudre les problèmes quotidiens.

M. Khanfir a proposé trois logiques si on veut passer à l’action et innover, à savoir :

– Assumer la logique de la « guerre économique », c’est à dire prendre des risques;

– Accélérer la transition culturelle et aller vers le concret;

– Assumer le progrès technologique et réfléchir sur l’impact sociétal de l’innovation qui doit impliquer la femme, le scientifique et l’entrepreneur.