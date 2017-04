Suisse : signature d’un accord de partenariat entre la CCI Tunis et celle de Genève

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunisie ( CCI Tunis) a participé au Forum d’affaires tuniso-suisse qui s’est déroulé aujourd’hui 20 avril à Genève et organisé dans le cadre de la dynamisation des relations économiques entre la Tunisie et la Suisse.

Ce forum a été marqué par une présentation de différents secteurs, une dégustation de produits tunisiens, l’organisation de rencontres B2B et networking et des témoignages d’entreprises.

A cette occasion, un accord de partenariat entre la CCIG et la CCI Tunis a été signé et valable pour trois ans et porte notamment sur l’échange d’informations sur les récents développements en matière d’économie, de commerce et d’investissements dans les deux pays, l’échange de délégations d’hommes d’affaires, la participation aux différentes manifestations économiques et commerciales qui seront organisées en Tunisie et en Suisse, la promotion de programmes de coopération au profit des entreprises tunisiennes et suisses…

Il s’agit également de développer le partenariat entre les hommes d’affaires des deux pays et de profiter des opportunités d’investissement qui sont offertes aussi bien sur le marché tunisien que sur le marché suisse, ce qui contribuera davantage à l’exploration des nouvelles potentialités de collaboration dans une logique de profit mutuel gagnant -gagnant.

« Cet accord ouvrira des horizons nouveaux et de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises des deux pays à travers les deux CCI et donnera une nouvelle dimension aux relations économiques tuniso-suisses », a affirmé Mounir Mouakhar, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis à la signature de l’accord.

Notons qu’environ 90 entreprises suisses sont actives en Tunisie employant près de 12.000 personnes surtout dans les secteurs du textile, de l’habillement et des produits alimentaires.