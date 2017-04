QNB Tunisie au Forum international de l’Economiste Maghrébin

Le groupe QNB a toujours soutenu les communautés locales à travers son appui à plusieurs initiatives dans divers domaines, telles que la culture, les arts, l’économie, le sport, la santé et l’environnement.

Cette stratégie globale est mise en œuvre dans les 30 pays d’implantation des filiales du Groupe.

Voulant assumer son rang de banque socialement responsable, QNB Tunisia, filiale du groupe QNB, poursuit dans ce cadre cette politique en appuyant des manifestations sociales, scientifiques, économiques, financières ou des initiatives qui mettent l’humain au cœur de son action.

Cet engagement se traduit concrètement par le biais d’actions dans divers domaines, dont notamment les conférences, les forums et les colloques haut de gamme.

C’est dans ce cadre que QNB participe à la 19 ème session du Forum annuel de la revue « l’Economiste Maghrébin », qui aura lieu les 20 et 21 avril 2017 à l’Hôtel El Mechtel de Tunis, sur le thème : « L’innovation, clé de la croissance tunisienne ».

Ce forum est marqué par la participation d’une pléiade de personnalités de grande renommée, à savoir des ministres du gouvernement tunisien et de grandes sommités académiques nationales et étrangères.

On citera, notamment, Zied Laâdhari, ministre de l’Industrie et du Commerce, Anouar Maârouf, ministre des TIC et de l’Economie numérique, Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Ouided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, Habib Karaouli, PDG de CAP Bank et président du Forum

Le Forum verra l’organisation de deux sessions qui porteront sur la Place de l’innovation dans l’économie tunisienne et la Stratégie à mettre en œuvre

Une large place sera consacrée aux échanges avec les participants qui seront présents dans le cadre de débats interactifs incluant tous ceux qui sont concernés par le thème du Forum venant des institutions, des partenaires, des universités, des agences de coopération et représentants de grands groupes nationaux et internationaux.

Ce soutien apporté à ce genre de Forum par QNB Tunisia n’est pas le premier du genre. Rappelons que cette participation est la 4ème pour la banque avec le Forum annuel de la revue de « l’Economiste Maghrébin » et la banque a également soutenu plusieurs forums économiques, notamment « Gulf Tunisian Forum for Investment » en tant que Sponsor Gold les 5 et 6 mai 2014 .

La banque QNB Tunisia est présente dans 12 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences (dont deux agences QNB First à Tunis Mohamed V et Sousse et deux agences Corporate pour les entreprises à Hammam Sousse et Sfax) et 5 bureaux de change (trois à Tunis, un box à Enfidha et un à Djerba).