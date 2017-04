Transport : Mise à niveau des bacs de Djerba

Dans le cadre de la préparation de la saison touristique 2017, le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire a lancé une opération de maintenance et de mise à niveau de la flotte des transbordeurs connus sous l’appellation de bacs de Djerba.

A cet égard, 4 unités parmi 7 ont été confiées à une société spécialisée dans les projets multidisciplinaires clés en main, et ce, suite au lancement d’un appel d’offres national et international en deux lots.

Les travaux ont débuté en avril 2016 et se poursuivront au cours de l’année 2017. Ces travaux de maintenance et de mise à niveau consistent dans l’échange standard , le remplacement de la motorisation, le remplacement de la tuyauterie, l’identification et le remplacement des câbles défectueux, la rénovation totale des armoires électriques, le remplacement des tôles et structures déformées et corrodées, le sablage et la peinture des bacs, la réparation navale, la mise à sec des bacs, le carénage…

Cette opération de mise à niveau des bacs de Djerba donnera une valeur ajoutée certaine tant à la région qu’à la zone franche de Zarzis, et apportera une contribution substantielle de développement dans tous ses aspects.

En effet, en l’absence de chantiers navals dans cette région limitrophe de la Libye, elle permettra de répondre à un besoin incessant des armateurs de pêche et opérateurs maritimes dans la région.