Tunisie – FADES: 148 MDT destinés à la réalisation de 32 ponts

En marge de sa participation aux réunions annuelles communes des institutions financières arabes qui se déroulent les 18 et 19 avril 2017 à Rabat – Maroc, Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, a signé avec Abdelatif Youssef Al Hamad, président-directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), un accord de crédit d’une valeur d’environ 148 millions de dinars alloués à la réalisation d’un projet de 32 ponts dans 21 gouvernorats.

Le taux d’intérêt de ce crédit est estimé à 2,5% sur 30 ans avec 5 ans de grâce.

A cette occasion, le ministre tunisien a affirmé qu’il s’agit d’un projet qui vise à améliorer les services du transport terrestre, à renforcer l’infrastructure de base dans les gouvernorats concernés et à dynamiser l’économie dans ces régions.

Pour sa part, le PDG du FADES a confirmé son soutien à la Tunisie dans la réalisation des projets de développement, notamment dans les secteurs prioritaires afin qu’elle réussisse sa transition économique et sociale.