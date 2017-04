Ettakatol annonce son 3ème congrès pour les 8, 9 et 10 septembre

Le Conseil national du parti démocratique « Ettakatol » annonce la date de son 3ème congrès pour les 8, 9 et 10 septembre, soit quatre mois avant les élections municipales du 17 décembre 2017.

D’après le communiqué, le parti exprime son inquiétude quant à la montée des mouvements de protestation enregistrés un peu partout dans certaines région. Evoquant le droit aux revendications est tout à fait légitime, en déclarant: “Les événements de ces derniers temps dénotent un manque de confiance flagrant entre la population et le pouvoir lequel n’a pas encore avancé de stratégie claire afin de relancer l’économie du pays ainsi que le développement régional”.

Sur la question du projet de loi relatif à la réconciliation économique, il s’agit d’une 3ème tentative annoncée par le Président de la République. Ce projet de loi continue de ne pas faire l’unanimité, fait remarquer le communiqué et d’ajouter: « Nous sommes dans une situation très délicate où le besoin de l’union dévient plus jamais nécessaire pour garantir l’unité, l’harmonie et la cohésion ».

Les élections municipales

Le parti se dit prêt à se lancer dans les préparatifs des Municipales, soit de continuer avec ses propres listes ou des listes communes. La question de l’alliance sera examinée lors du congrès. Tout comme il appelle le gouvernement de présenter une vision et un agenda clairs pour consacrer la décentralisation avant la date des élections municipales.

Sur le plan politique, Ettakatol conclut que l’objectif du congrès sera de revoir les structures du parti, du règlement intérieur, à travers des structures qui seront élues tout en restant ouvertes à de nouvelles personnalités régionales et locales ».