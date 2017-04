Tunisie : le Nord-Est se prononce sur son tourisme

Apres Tabarka et la région du Nord ouest les assises régionales du tourisme tunisien se sont tenues aujourd’hui à Tunis pour concerner les gouvernorats du Nord Est ( Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Bizerte et Zaghouan).

La séance inaugurale de ces assises a réuni les gouverneurs de Tunis et de Ben Arous, les autorités régionales, les responsables de l’administration centrale et les opérateurs touristiques de ces régions ainsi que les présidents des fédérations tunisiennes de l’hôtellerie et des agences de voyages.

Les différents intervenants à ce débat ont été unanimes sur plusieurs questions dont notamment l’amélioration des conditions sécuritaires dans toutes les ragions du pays et plus encore au sein même des entreprises touristiques toutes catégories confondues, la nécessite de conjuguer les efforts pour aboutir à une vision globale et cohérente soldée par un plan opérationnel ainsi que la nécessité de faire émerger un partenariat public-privé effectif et porteur pour un secteur phare de l’économie tunisienne et l’un des plus grands contributeurs du budget de l’Etat.

Les participants à ces assises se sont ensuite constitués en six commissions pour affiner davantage leur réflexion sur nombre de thèmes. Les axes de discussion proposés ont porté sur l’accessibilité de la destination, la promotion et la communication, le tourisme durable, la qualité des services, l’offre touristique diversifiée et innovante et la mise à niveau et le redressement financier du secteur.