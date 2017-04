La Banque de l’Habitat se lance dans une tournée à l’étranger à partir du 18 avril, introduisant son nouveau pack baptisé « BH Bledna » afin de s’approcher davantage de ses clients, leur permettant ainsi de gagner du temps et de l’argent.

Des équipes seront constituées dans les consulats pour prendre contact avec les Tunisiens résidents en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique et aux Emirats Arabes Unis, afin de répondre à leurs questions, leur présenter le nouveau pack et les projets de promotion immobilière préfinancés par la Banque.

« Nous sommes désormais plus proches de nos clients, qui réclament de plus en plus une meilleure proximité, une écoute active et plus de disponibilité. C’est pour cela qu’on se déplace pour nos fidèles résidents à l’étranger, afin de leur permettre de bénéficier et de profiter des opportunités en Tunisie, tel l’achat de terrains, de logement neufs ou anciens, d’acquérir certaines actions boursières ou de financier des projets », a indiqué M. Ahmed Rjiba, Directeur général de la BH.

Le pack BH Bledna propose un compte chèque en dinar étranger en devises ou en dinars convertibles, une carte nationale ou internationale, un service Net Mobile, et une couverture Assistance.

La BH, à travers ce pack, facilitera aux tunisiens résidents à l’étranger, l’accès à un pied-à-terre en Tunisie, le rapatriement de fonds à leurs familles avec des formules avantageuses et l’acquisition d’une couverture d’assurance en Tunisie et en France (pour les résidents en France).

Cette offre a également d’autres avantages dont la tarification préférentielle sur les transferts de l’étranger et le taux de faveur pour le crédit direct Habitat avec une réduction de 50% sur les frais d’étude de dossier.