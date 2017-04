Chiffres rassurants véritablement. Une évolution crescendo et surtout de nouveaux marchés. De quoi augurer de promesses d’exportations intéressantes. Focus

Une bonne nouvelle incontestablement qui vient d’être annoncée ces derniers jours à propos d’un de nos produits agricoles les plus prisés et connus à l’échelle internationale. Il a, à ce titre, occupé souvent les premières places dans nos échanges commerciaux avec l’étranger du fait de sa qualité et de sa notoriété. Nos dattes, en effet, ont de quoi nous gratifier et nous satisfaire. Et pour cause.

Elles se portent bien et s’exportent d’une manière satisfaisante et au potentiel prometteur. Leur commerce a enregistré pour l’actuelle saison une progression appréciable puisque les chiffres annoncés nous imposent de tirer des conclusions encourageantes pour ce qui est d’une part de la bonne santé des exportations en la matière et d’autre part, les retombées pécuniaires enregistrées.

D’abord une augmentation sensible dans la quantité de dattes exportées dès le début de l’actuelle saison, plus précisément depuis le 1er octobre jusqu’au 13 du mois courant. En effet, 75.1 mille tonnes de dattes ont été exportées contre 65.6 pour la même période de l’année écoulée, soit une augmentation de 15 pour cent, correspondant en fait à 9.5 mille tonnes. En termes financiers, cette progression a réalisé un chiffre d’affaires de 396.7 millions de dinars contre 286.5 millions de dinars pour la dernière saison.

Toutefois, il est conséquent de noter que si la progression en la matière est appréciable à plus d’un titre, il n’en demeure pas moins qu’elle n’égale pas celle enregistrée jusqu’au 22 août 2016. Un record d’exportation de dattes soit un total de 104.5 mille tonnes avec une rentrée d’argent avoisinant la somme de 446.4 millions de dinars (MD).

Mais il faut noter et pour rester dans les saisons « heureuses » que le record réalisé durant la saison 2014-2015 demeure à ce jour inégalé avec des chiffres souriants de 100 mille tonnes, soit une rentrée d’argent de 465 MD.

En outre, il importe de préciser que lesdites exportations ont touché de nouveaux marchés, à l’instar des pays de l’Europe de l’Ouest, de l’Asie, de l’Amérique du Nord et l’Afrique du Sud.