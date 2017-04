Ils seront les stars de demain. En tennis, les matchs provoquent une étincelle. C’est dans le cadre de la 6ème édition du tournoi de Tennis féminin Nana Trophy que le comité d’organisation a organisé une conférence de presse au Tennis Club de Tunis pour présenter la nouvelle édition.

En somme, le NANA TROPHY se prépare à fêter sur les courts du Tennis Club de Tunis. Malgré une conjoncture économiquement difficile, le tournoi se maintient à son haut niveau de qualité.

Le tournoi se tient du 22 au 30 avril. Or sur les neuf jours, il comprendra trois jours de qualification et six jours occupés par le tableau final. En tout, 25 pays seront représentés par 32 joueuses qui seront en compétition et qui présenteront un show de tennis hors normes en Tunisie. Selon le règlement de l’ITF, tous les matchs se joueront en deux sets gagnants avec jeu décisif.

Les objectifs du tournoi Nana Trophy sont clairs: encourager les jeunes talents tunisiens à pratiquer le tennis de haut niveau; créer un événement sportif reflétant l’image et l’avenir du tennis féminin en Tunisie; inciter les jeunes tunisiennes à pratiquer le tennis et générer de nouvelles inscriptions dans les clubs tunisiens, sensibiliser les entreprises tunisiennes et les inciter à soutenir le tennis féminin à travers la création d’un espace de partenaires et de sponsors fans de ce sport.

Historique

Créé après la victoire d’Ons Jabeur aux internationaux de France junior en 2011 sur initiative de M Aziz Zouhir, en partenariat avec le Tennis Club de Tunis et la fédération tunisienne de tennis, le Nana Trophy est le tournoi phare du tennis féminin en Tunisie s’articulant au fil du temps autour de trois piliers : le sport, la femme et la jeunesse.

Palmarès (2012-2016)

simple Année Vainqueur Finaliste 1ère édition 2012 Sandra Zaniewska (Pol) Ons Jabeur (Tun) 2ème édition 2013 Ons Jabeur (Tun) Sara Sorribes Tormo (Esp) 3ème édition 2014 Ons Jabeur (Tun) Valeria Savinykh (Rus) 4ème édition 2015 María Irigoyen (Arg) Cindy Burger (Ned) 5ème édition 2016 Ons Jabeur (Tun) Romina Oprandi (Sui)

Une semaine de tennis féminin est au cœur de Tunis. Telle est la conclusion du programme d’animation, organisé en forte collaboration avec la société civile et les établissements éducatifs et sportifs de proximité.

Présent lors de la conférence de presse, Tarek Cherif, président de la Confédération africaine de tennis et président de la CONECT, a rappelé sa passion pour ce sport qui ne date pas d’hier. Il précise: « Je trouve qu’il est impérativement de soutenir toute activité sportive non seulement pour le pays, qui redonne une image positive pour le pays, mais parce que le tennis ça intéresse les gens des quatre coins du globe. »

Il conclut : « Le sport est important au niveau des jeunes car le sport reste le meilleur rempart contre l’extrémisme. Et j’encourage tout type du sport qui donne l’espoir aux jeunes car ce sont les meilleures préparations qu’on peut leur donner. »