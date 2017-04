UGTT – Banques : accord sur des augmentations salariales de 6.6%

C’est dans la journée du vendredi qu’un accord vient d’être signé entre l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) et le secteur bancaire à propos de l’augmentation des salaires de 6,6% dans les secteurs bancaire et financier au titre des années 2016 et 2017.

Selon l’UGTT, cet accord a porté essentiellement sur plusieurs axes, en présence du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, Ahmed Al Karm, président de l’Association professionnelle des Banques et Mohamed Ali Boughdira, secrétaire général adjoint du secteur privé. Le Secrétaire général de l’UGTT s’est dit fier d’avoir signé cet accord en faveur du secteur bancaire, un secteur qu’il a qualifié de sensible et stratégique.

Il précise: » C’est la preuve que le pays est sur la bonne voie en ouvrant le dialogue dans un nouveau contexte d’un modèle social, en tenant compte des défis que le secteur traverse ».

Tout comme M. Taboubi a rappelé l’importance de relancer l’économie notamment dans les régions.

L’ augmentation accordée en 2016 dans le secteur bancaire était de 6,6% alignée sur celle des fonctionnaires de l’Etat, comme de juste, laquelle est entrée en vigueur à partir de janvier 2016.