Traveltodo certifié MSI 20000® par SGS

Traveltodo, agence de voyages tunisienne pionnière dans la réservation et la vente sur Internet de séjours hôteliers, touristiques et de produits de loisirs, vient d’obtenir la certification MSI 20000®, dédiée à la qualité financière, qui lui a été délivrée par SGS, organisme suisse leader mondial des métiers de la certification.

Ce projet de certification, piloté par Maghreb Corporate (membre de IWK Corporate Group) avait été engagé par Traveltodo il y a près d’une année et son annonce officielle, hier soir, est un signal fort envoyé au secteur du tourisme et du voyage en Tunisie puisqu’il apporte la preuve que la performance d’une entreprise opérant dans ce domaine est possible même en période de crise aiguë.

La certification obtenue témoigne, en effet, que Traveltodo repose sur une structure financière solide et saine, agissant selon les normes de bonne gouvernance en matière de gestion et de management financier. Le standard MSI 20000® se veut un gage de confiance et un repère de qualité pour les acteurs économiques et opérateurs financiers à l’échelle nationale et internationale.

« Cette certification est un message au marché du tourisme », a déclaré M. Tarek Lassadi, directeur général de l’agence, lors de la cérémonie organisée pour la remise du certificat. « Notre politique de rigueur dans la gestion de nos affaires et de fiabilité a payé « , a-t-il ajouté.

Traveltodo a totalisé depuis sa création 800.000 clients avec une croissance à deux chiffres ces dernières années. « Ces performances, nous les devons tout d’abord à feu si Jalel Bouricha qui nous a inculqué les valeurs de la transparence, a renchéri M. Lassadi. Sur les jalons qu’il a nous a tracés, nous continuons notre politique de développement tous azimuts, adossés à nos collaborateurs et nos partenaires ».

Il est à rappeler, en effet, qu’en 2006 Traveltodo était devenue une marque de Splendid Tour SA et avait vu l’introduction du Fonds d’investissement Africinvest. Arrivé aujourd’hui à maturité et après avoir réalisé d’excellents multiples, le fonds est sorti du capital de l’entreprise qui est détenu aujourd’hui notamment par Wassim Ben Jalel Bouricha et Tarek Lassadi.

Traveltodo est tournée actuellement vers l’avenir avec des ambitions à l’international en dépit des freins que constitue pour elle la réglementation en matière de change. Cette certification vient conforter Traveltodo dans sa stratégie de développement et d’expansion.

A l’échelle nationale, l’agence compte actuellement 34 points de vente répartis sur toute la Tunisie et a programmé 4 nouvelles ouvertures d’ici la fin de l’année. « Traveltodo se développe grâce à ses innovations régulières. Je citerais à titre d’exemple notre offre Traveltodo Tickets qui a permis de vendre 500.000 pass pour divers événements en Tunisie en 2016 ».

L’autre produit-phare de la marque, les hôtels labellisés Traveltodo Village entièrement commercialisés par l’agence sur le marché local. Après la réussite du concept du Traveltodo Village Africa Jade à Korba, un deuxième établissement portant le même label va ouvrir les prochains jours à Hammamet sur l’hôtel Le Président, tandis qu’un 3e hôtel est en cours de négociations.

Enfin, il est à souligner que Traveltodo est devenu en 2016 le représentant exclusif pour le marché tunisien de la marque Club Med et qu’il est habilité à commercialiser ses 66 Clubs dans le monde.

A propos de SGS

SGS est le leader mondial des métiers de la certification, de l’inspection, de la vérification et de l’analyse. SGS compte plus de 90 000 employés à travers le monde et un réseau de près de 2000 bureaux et laboratoires dans 120 pays. L’organisme SGS est présent en Tunisie depuis 1970, avec 7 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

A propos du référentiel MSI 20000®

MSI 20000® est la certification de la qualité financière des entreprises et des institutions. Elle est construite sur les axes de solidité et de performance financière. Ces deux axes sont considérés comme les fondamentaux assurant pérennité, solvabilité et rentabilité à toute entité économique. Le diagnostic MSI 20000® repose sur une approche mathématique et scientifique, encadrée par une composante technologique forte et ne laissant aucune place à la subjectivité et à l’hypothétique.