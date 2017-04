INS: taux d’inflation de 4.8% à fin mars 2017

Le taux d’inflation des prix à la consommation a atteint 4.8% à fin mars 2017, contre 4.6% un mois auparavant, soit une hausse de 0,2%, selon les derniers indicateurs publiés par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette hausse est due essentiellement à l’augmentation des prix en glissement annuel du « groupe alimentation et boissons » de 5%, notamment ceux des légumes (10.7%), des huiles (14%), des poissons (6.6%), du lait, dérivés et œufs (3.1%), des viandes rouges (2.7%), des eaux minérales, boissons gazeuses et jus (6,5%), ainsi que du « groupe habillement et chaussures » de 7,4%.

Le « groupe logement » a enregistré un accroissement de 6,1% , et ce, suite à la hausse des prix du loyer de 6,7%, des produits du bâtiment et réaménagement de 2,5%, de l’eau potable et assainissement de 15% ainsi que de l’électricité, gaz et hydrocarbures de 2,8%.

La même source a démontré que la hausse a été enregistrée dans le « groupe ameublement et services domestiques » avec 4,2%, « groupe transport » avec 4,4%, « groupe télécommunications » avec 0,9%, « groupe éducation » avec 4,6%, « groupe restauration et hôtellerie » avec 5% et « groupe produits et services divers » avec 4,4%.

A noter que le taux d’inflation sous-jacente hors énergie et alimentation a affiché 5% à fin mars 2017.