Mondher Belhaj Ali dénonce les pratiques douteuses d’Ennahdha

Après son retour à Nidaa tounes, Mondher Bel Hadj Ali, qui aime à se qualifier député du peuple, s’est exprimé sur la situation que traverse le parti, dans une déclaration radiophonique, en déclarant: “Nous avons cru que les problèmes seraient résolus, notamment la mise en place des réformes. Rappelons également quand Nidaa Tounes avait gagné les législatives, le premier objectif était de faire réussir la transition politique sans tenir compte des vrais problèmes ».

Il précise: « Et c’est là toute la difficulté, nous nous sommes concentrés sur la transition politique, en oubliant l’essentiel, à savoir la réussite de la transition économique et sociale ». Et d’ajouter: « Si je fais l’évaluation, je veux bien admettre que nous avons commis des erreurs certes. Il y a une grande déception au sein du parti ».

Evoquant la question de l’intégration de nouveaux membres comme Férid el Beji et Borhane Bsaies, Belhaj Ali a répondu que c’est une erreur monumentale. Il précise: » Nous avons crié haut et fort sur la séparation entre le religieux et le politique au sein du mouvement Ennahdha et voilà où nous en sommes aujourd’hui, c’est le tour du parti Nidaa tounes ».

Tout comme il a ajouté que Borhane Bsaies n’a aucun rôle au sein du parti Nidaa Tounes, en soulignant: « Je pense qu’il devrait retourner d’où il vient puisque il est sous les ordres d’Ennahdha qui l’a infiltré spécialement pour détruire Nidaa Tounes. Et puis il ne faut pas oublier qu’il n’a jamais été un militant en politique, et du jour au lendemain, il devient à son tour un des dirigeants, cela n’a aucun sens, pour être un politicien il faut avoir un minimum d’expérience ».

« Quand on voit les personnes envoyées par le mouvement Ennahdha à Nidaa tounes, comme Chafik Jarraya et Borhane Bsaies, il y a de quoi se poser des questions », rétorque-t-il.

Mondher Belhaj Ali est l’un de premiers lanceurs d’alerte sur les pratiques douteuses du mouvement Ennahdha et « ce n’est que la pointe de l’iceberg », conclut-il.