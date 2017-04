Le célèbre siège Aeron au design emblématique, conçu par Herman Miller, et utilisé notamment par Barack Obama et Mark Zuckerberg, sera bientôt disponible en Tunisie. C’est ce qu’a annoncé Aziz Ben Slimane, Directeur général adjoint de la société Atelier de Meubles Intérieurs.

A la faveur d’un accord de distribution qu’il vient de signer à Dubaï, un large choix de la gamme signée Herman Miller sera en effet commercialisé dans les showrooms « Meubles Intérieurs » en Tunisie, mais aussi à Tripoli, Alger et Abidjan. Ce partenariat stratégique de grande envergure s’accorde avec les exigences d’une base de clients de plus en plus développée.