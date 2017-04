Tunisie Telecom : maintien de la certification ISO 27001 du Data Center Carthage

Suite à l’Audit de Surveillance relative à la certification ISO 27001 du Data Center Carthage, effectué par le bureau TÜV Rheinland, Tunisie Telecom annonce le maintien de cette certification après une année de son obtention en mai 2016.

Pour rappel, la certification ISO/IEC 27001:2013 a couvert le système de management de sécurité de l’information mis en œuvre au Data Center Carthage de Tunisie Telecom pour les activités d’hébergement des infrastructures IT et des Services Cloud.

Le maintien de cette certification atteste que le Data Center Carthage reste disposé pleinement à aider ses clients à atteindre les niveaux les plus élevés en matière de sécurité de l’information. Tunisie Telecom confirme de la sorte son excellence en matière de la sécurité de l’information et son engagement à respecter les plus hauts standards internationaux pour faire face aux menaces cybernétiques et aux risques croissants dans le domaine des technologies de l’information.

Un message de motivation, d’assurance et de confiance aux entreprises souhaitant externaliser leurs infrastructures IT ou héberger leurs données dans le Data Center Carthage !