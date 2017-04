Tunisie–AFD: 136 M€ alloués au développement durable des territoires

Trois conventions de financement, pour un montant total de 136,3 millions d’euros, ont été signées par Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Mosbah Helali, PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et Rémy Rioux, DG de l’Agence française de développement (AFD).

S’inscrivant dans le cadre de la mobilité urbaine, l’approvisionnement en eau potable des territoires ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations tunisiennes, la première convention vise le renforcement du système d’alimentation en eau potable des gouvernorats de Nabeul, Monastir, Sousse, Mahdia et Sfax à l’horizon 2030. D’une enveloppe de 60 millions d’euros, elle permettra le transfert d’un volume supplémentaire de 100 M de m3 par an d’eaux du nord vers ces régions, réduire la surexploitation des nappes de Kairouan et de Sidi Bouzid et sécuriser l’approvisionnement de ces régions de l’intérieur par la réduction des volumes transférés vers les régions côtières, améliorer la qualité des eaux, tout en diversifiant les ressources et réduisant la vulnérabilité du système aux accidents physiques et climatiques et à la pollution.

La deuxième convention consiste en l’aménagement de la boucle centrale du métro léger de Tunis et du pôle d’échanges de la place Barcelone pour un montant de 75,62 millions d’euros. Elle cible les travaux de réaménagement de trois stations de métro situées le long de la boucle pour en faire un pôle d’échange multimodal capable de répondre à l’augmentation sensible de sa fréquentation du fait de la mise en service du RFR vers la fin 2018.

Ce projet permettra d’assurer une augmentation des fréquences des métros, une amélioration des aménagements pour les piétons et les voyageurs sur la place de la place Barcelone et de renforcer la qualité urbaine et l’attractivité du centre-ville.

Quant à la troisième convention, elle concerne un fonds d’études et de renforcement des capacités pour un montant de 725 mille euros. Ce fonds est le cinquième du même type octroyé par l’AFD à la République tunisienne. Il permettra le financement des études techniques et d’expertises visant l’identification ou la faisabilité des projets.

A noter que sur la période 2011-2015, l’AFD a octroyé à la Tunisie plus de 750 millions d’euros de financements, visant la création d’emplois, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et le développement durable des territoires. Elle a également permis à la Tunisie de bénéficier d’environ 100 millions d’euros de subventions de l’UE.