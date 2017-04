La parole aux régions : coup d’envoi demain 11 avril 2017 à Tabarka

Après son lancement à Tunis en mars dernier, au cours d’une rencontre de presse nationale et internationale, le débat portant sur les Assises nationales du Tourisme Tunisien emprunte le chemin des régions avec un coup d’envoi qui se tiendra le 11 avril 2017 à Tabarka. Il concernera les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Siliana, Béja et Kasserine.

Depuis des semaines, les préparatifs de ces assises régionales vont bon train aussi bien du côté de l’administration que de celui de la profession. L’ambition affichée est d’entourer ces assises nationales des meilleurs atouts de réflexion et d’organisation.

Les thèmes élaborés par un bureau d’études portent sur plusieurs axes dont, notamment, la communication et la promotion, l’offre diversifiée et innovante, la qualité, l’accessibilité, le tourisme durable et le redressement des entreprises touristiques. Ils seront à partir de demain mardi 11 avril 2017 soumis à la réflexion des opérateurs régionaux en vue de les enrichir et de les adapter aux spécificités de chaque région.

Ce débat constitue une occasion pour les acteurs et opérateurs régionaux de s’exprimer sur leurs préoccupations, leurs attentes et les ambitions qu’ils souhaitent imprimer au développement touristique de leur région. Par ailleurs, Moez Belhacine, chef du projet des Assises nationales du tourisme, nous précise qu’une consultation en ligne sera ouverte du 11 avril au 03 mai afin d’associer le citoyen tunisien au processus d’adoption des mesures-phares pour la relance du secteur touristique. Ces mêmes assises nationales seront organisées à Tunis les 16 et 17 mai.

Déroulement et calendrier

Les A.T.T seront organisées comme suit:

Assises régionales, du 11 avril au 03 mai 2017 selon le programme suivant :