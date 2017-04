Forum International Afrique Développement : plus de 4 000 rendez-vous d’affaires enregistrés

La 5ème édition du Forum International Afrique Développement (FIAD 2017) a connu un franc succès, à l’instar de ses 4 premières éditions.Plus de 2 200 participants provenant de 30 pays du continent et 4 000 rendez-vous d’affaires, c’est le bilan de la 5ème édition du Forum International Afrique Développement qui s’est tenue les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca.

La construction de bâtiments et le développement urbain, l’agriculture et l’agro-industrie, l’énergie, les industries alimentaires, les services financiers, le commerce de gros et le négoce sont les secteurs qui ont compté le plus de demandes de partenariat. En matière de coopération, l’import-export, la coopération logistique, la franchise et la distribution croisée puis l’investissement et les joint-ventures ont été les plus enregistrés.

Quant au Club Afrique Développement, il fédère aujourd’hui près de 400 membres actifs présents dans 12 pays. Cette 5ème édition n’a pas dérogé à sa tradition de récompenser les entreprises les plus méritantes à travers les « Trophées de la Coopération Sud-Sud ».

Pour cette année, le premier prix, « Platinum », a été remporté par Lilas, société tunisienne de production et de commercialisation d’articles hygiéniques en Afrique, décerné par le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Le deuxième et troisième prix, « Gold » et « Silver », ont été décernés respectivement à HPS, société marocaine spécialisée dans l’édition des solutions de paiement électronique dédiées aux institutions financières, et à Sania, société ivoirienne de l’industrie agricole en Afrique de l’Ouest intervenant dans l’hévéa, la canne à sucre et le palmier à huile.

Le jury a décerné un « Prix spécial » à Coris Bank, banque ouest-africaine pour ses efforts dans la promotion de l’accès au financement des TPE et PME de la zone Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), en plus d’un « Prix honorifique » au président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré pour sa présence à cette édition.