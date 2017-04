Le chef de la diplomatie espagnole en Tunisie le 11 avril

Invité par Khemaïes Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, chef de la diplomatie espagnole, effectuera une visite officielle en Tunisie, et ce, demain le 11 avril 2017.

S’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines entre la Tunisie et l’Espagne, la visite de M. Dastis intervient dans un contexte marqué par un approfondissement significatif du dialogue et de la concertation politiques entre les deux parties ainsi qu’en prévision de la réunion de haut niveau, prévue pour le mois de décembre 2017 sous la présidence des chefs de gouvernement tunisien et espagnol.

A cette occasion, les deux responsables vont évoquer de multiples dossiers d’intérêt commun, à savoir l’initiative du Président de la République tunisienne Béji Caïd Essebsi sur la crise libyenne, la lutte contre le terrorisme et les situations en Syrie, au Yémen et au Moyen-Orient…

Ainsi, des accords bilatéraux portant sur différents domaines seront signés entre la Tunisie et l’Espagne.

A noter que le chef de la diplomatie espagnole rencontrera, durant sa visite, de hauts responsables tunisiens.