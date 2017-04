Promesses faites, promesses non tenues Slim Riahi s’en disculpe

Le dernier événement malencontreux qui a accompagné le déplacement du Club Africain aux Iles Maurice a poussé son Président Slim sur la sellette et surtout de mettre à l’index sa casquette d’homme d’affaires, précisément en ce qui concerne les promesses d’investissement qu’il a faite par le passé. Réponses du concerné lui-même.

Abordant précisément ses promesses d’investissements dans le pays en réponse à la question qui lui en a été posée par Moez Gharbi dans l’émission diffusée sur Attessia vendredi dernier, l’homme d’affaires, président de l’Union patriotique libre (UPL) et du Club africain (CA), Slim Riahi a souligné en substance qu’il n’était pas prêt dans l’état actuel des choses à les tenir. Il en impute les raisons au climat général dans le pays qui sont loin d’inciter à l’investissement, ajoutant à ce propos qu’il se trouve menacé d’accusations de blanchiment d’argent en précisant qu’il est invité très prochainement à comparaître devant le pole judiciaire économique justement pour répondre de cette situation, soit celle qui a trait aux conditions surtout sécuritaires dans le pays ou celles imputables aux accusations de blanchiment dont il fait les frais sont, d’après lui, les causes de son abstention d’investir. Il a remarqué à propos des projets d’investissements qu’il a annoncé depuis 2011, Maktharis à titre d’exemple, que la conséquence négative ne lui incombe pas. Il a précisé à cet effet qu’aussi bien pour ce projet que pour les autres qu’il s’est destiné à faire, il en a entamé les préparatifs et la logistique, invitant même ses partenaires pour ces investissements. Tout cela a , selon lui, avorté pour des raisons qui, dit-il lui échappent et se rapportent à des facteurs extrinsèques, faisant allusion à ce propos à des considérations essentiellement politiques du fait du cumul chez certains de son statut d’homme d’affaires et d’homme politique.

C’est précisément pour ces raisons multiples à des incidences qu’il considère fortement négatives qu’il s’abstient de dilapider son argent, et en substance, de procéder à des investissements risqués selon lui. Mais en guise de sortie ; il a fait allusion à des projets sur lesquels il est en train de travailler actuellement.

Des promesses encore qui attendent concrétisation..