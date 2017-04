Kamel Daoud: « Il faut redéfinir ce qu’est le vivre-ensemble »

Il y a tout juste une semaine, Kamel Daoud, l’auteur de “Meursault, contre enquête” ( le prix Goncourt 2015), lui a valu une consécration internationale, était présent pour présenter son nouveau livre édité par Cérès. “ Je rêve d’être Tunisien” qui est le tout nouveau recueil rassemblant les textes tunisiens associés à une sélection de ses célèbres chroniques ( 134 pages). A travers ce livre, il porte un regard de lucidité des événements, entre le 14 janvier et l’infini, ou encore celui du rêve tunisien dans le cauchemar arabe, la révolution est tunisienne et la solution aussi….

Toujours se poser cette question « pourquoi je rêve d’être tunisien » La réponse est dans le livre. Pour Kamel Daoud, être Tunisien se traduit par “ je veux être libre”. Tout a été dit ou presque. Rencontré lors du débat organisé par Cérès, avant la dédicace de son livre, Kamel Daoud évoque pêle-mêle le printemps arabe, la démocratie dans le Maghreb, l’identité …

Pour Kamel Daoud, « il s’agit d’un recap de lucidité que j’essaie d’avoir. Je répète souvent que le mal n’est pas la révolution, mais qu’est ce qui pousse les gens à faire une révolution. Si les gens avaient la liberté, la sécurité, le confort et la justice, pensez-vous qu’ils sortiraient dehors pour manifester » nous confie l’auteur.

Première réponse, d’après lui, si les gens sont descendus dans les rues pour manifester c’est parce qu’ils vivaient dans cette injustice. « La révolution ce n’est pas le mal. Ce qui la rend inévitable », souligne-t-il.

Selon le chroniqueur il faut faire un diagnostic sur ce qui s’est passé dans le monde dit “arabe”, en déclarant : « il faut qu’on comprenne la situation pourquoi ça prend du temps pour certains pays et pas pour d’autres ».

Il aurait fallu poser des questions à titre d’exemple pour faire tomber un régime est-ce suffisant? Ou encore ne faut-il pas faire de révolution culturelle permanente, en construisant des écoles, en réformant le programme scolaire, en soutenant le livre en fondant une culture de débat.

Ces questions doivent nous obliger à réfléchir, affirme l’intellectuel , tout en poursuivant: « Pourquoi en Syrie ça se passe ainsi, en Libye autrement…. »

Il ajoute: » Je porte un jugement positif dans le monde arabe. Je sais que c’est douloureux pour certains, tragique pour d’autres. Or ce qui se passe aujourd’hui, c’est une histoire qui est en marche, elle marche parfois sur des cordes ».

Si on parle de démocratie

Il commence par définir qu’est ce que le consensus. En Algérie ou ailleurs, nous vivons la loi comme quelques chose qui nous a été imposée, ou la conséquence d’un consensus. Or la première réaction est comment contourner la loi de l’automatisme “d’el Hakem” ( les autorités) qui n’est pas née par consensus. Prenons cet exemple « On va rédiger une loi pour que personne ne fume dans la salle. Mais si el Hakem impose, personne ne fumera » Or consolider une démocratie c’est définir les choses et poser les vraies questions : qu’est ce que l’intérêt commun? Qu’est ce que le politique ? En quoi une révolution est nécessaire ? Comment éviter le coup et surcoût d’une révolution ? Quelle est la place du religieux, de la femme ? il faut réfléchir sur ces questions.

Il ajoute: « On me reproche souvent d’être polémiste, alors que je ne le suis pas. Je pense que ma vie est très courte et je n’ai qu’une seule vie. Si j’en aurais deux : l’une sera consacrée à réfléchir et l’autre à m’amuser. Je suis obligé à parler de sexualité, le rapport à la femme, le rapport à notre propre histoire au réel… Il faut se poser les vraies questions…. »

Et de poursuivre: « Il faut redéfinir ce qu’est le vivre-ensemble ou encore quel est le but d’être Tunisien ou algérien?Pour moi, c’est d’être indépendant, d’être heureux avant ou après la mort. Or j’aime réfléchir sur le concret, l’urgent et sur le réel.

La démocratie ça se construit si on fait le catalogue de nos dénis et de nos lâchetés, mais aussi que nous soyons solidaires pour une cause comme le conflit à Palestine (Vive la Palestine) oui la démocratie se construit et nous sommes tous responsables, conclut-il.

Une dernière question de ses succès « Je crois que l’échec est difficile mais le succès est encore plus difficile », confesse l’auteur.