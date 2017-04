Don sang : c’est aussi une manière de donner la vie

Parce qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de fabriquer du sang artificiel, le don de sang est la seule alternative si on en a besoin. Faire don de son sang c’est faire don de vie ,et ce sont chaque année 112,5 millions de dons de sang collectés dans le monde, grâce à des individus motivés par la volonté de donner une chance à des vies en danger.

En Tunisie le don du sang n’est pas une chose nouvelle, de même que les tunisiens sont de plus en plus impliqués dans cet acte citoyen. Le Centre National de Transfusion Sanguine a en effet enregistré 145655 dons de sang pour l’année 2016, ce qui représente 3593 dons de plus que l’année précédente. Ainsi 46548 dons volontaires (donneur qui donne son sang volontairement et non au profit d’un parent malade) ont été enregistrés soit un taux de 31.7 %, tandis que le nombre de donneurs volontaires réguliers (donneur volontaire ayant donné son sang une fois ou plus par an pendant 3 années successives) était de 9116 soit 6.25 % de tous les donneurs. La part la plus importante des donneurs est celle des dons de compensations, autrement dit familiaux avec un nombre de 91124 dons soit un taux de 62 %.

Des résultats certes encourageants, mais du chemin reste à faire avant que les donneurs volontaires réguliers ne constituent la part majoritaire des donneurs de sang. C’est un objectif qu’a fixé l’OMS pour garantir un approvisionnement suffisant de sang, mais également la qualité et la sécurité des dons collectés.

La Tunisie fait encore parti des pays dont l’approvisionnement repose majoritairement sur les dons familiaux, pourtant certains pays dans le monde qui sont au nombre de 62 pays, assurent près de 100% de leur approvisionnement en sang au moyen de dons volontaires et non rémunérés. Ainsi l’OMS encourage tous les pays à se doter de services de transfusion reposant intégralement sur le don de sang volontaire et à encourager les individus à faire du don de sang une habitude.

Pour que cet objectif puisse être atteint un jour, l’information sur l’importance du don volontaire régulier occupe une place de choix , car c’est par biais de la sensibilisation aux grandes questions de santé que le changement peut être envisagé. Le 8 avril de chaque année est un jour consacré au don de sang en Tunisie , mais tous les jours l’heure est un propice pour faire un don.