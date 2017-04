Chahed-Cazeneuve: six accords ont été signés

Consolider la coopération tuniso-française, tel est l’objectif de cette visite, faisant rappeler que depuis des années, les deux pays ont connu un développement intensif dans plusieurs domaines, parmi lesquels figurent les domaines du transport, de l’industrie etc. C’est dans le cadre du renforcement bilatéral entre les deux pays que six accords ont été signés dans la journée du vendredi 7 avril au Palais du gouvernement pour un montant de 135 millions d’euros d’engagement de l’Agence française de développement (AFD), dont l’un porte sur la conversion en projets de développement de 30 millions d’euros de la dette tunisienne et l’autre sur l’échange d’expertises en matière de lutte contre la radicalisation.

Lors d’une conférence de presse conjointe, le Premier ministre français a qualifié la relation franco-tunisienne d’ « exceptionnelle ». « La coopération franco-tunisienne est plus que renforcée », a-t-il dit. Sur le plan économique, M. Cazeneuve a noté que 1300 entreprises françaises sont installées en Tunisie employant plus de 140. 000 personnes.

Il a cité deux exemples en matière de coopération universitaire. Il a salué la présence de 13 000 étudiants tunisiens en France : « C’est à dire deux tiers des Tunisiens à l’étranger aux universités françaises et ce sont d’excellents étudiants dans le domaine scientifique, des recherches, un très haut niveau », a-t-il ajouté.

D’après lui, parier sur l’intelligence, développer les relations universitaires, parier sur la culture pour lutter contre le fanatisme. « J’en conclus que ce qui nous rassemble non pas seulement par la richesse de l’histoire, c’est la conviction qui est la nôtre que la meilleure manière de décloisonner les esprits et de lutter contre le fanatisme c’est la connaissance des livres, c’est d’avoir une communauté de valeur universelle », a-t-il indiqué.

Tout comme il a salué la volonté du gouvernement de la mise en place des réformes qui créent un climat favorable aux entreprises et à l’investissement. « Ces réformes sont très importantes. Il y a un effort très significatif de la Tunisie. D’ailleurs, si les touristes reviennent en Tunisie, c’est parce que c’est un pays extraordinaire et le tourisme est l’un des facteurs de croissance, soit 14% de l’activité économique », a-t-il souligné.

De son côté, Youssef Chahed a déclaré que la relation entre la Tunisie et la France est une relation stratégique. « Nous avons discuté des défis communs sur le plan sécuritaire, en matière de lutte contre le terrorisme. La Tunisie, comme la France, a été frappé de plein fouet par des actes terroristes. Nous sommes face à une menace commune que nous devons y trouver des réponses communes », a-t-il martelé.

Sur la question des pressions du FMI, M Chahed a souligné: « La Tunisie n’est pas une question d’arithmétique, c’est un enjeu géostratégique. La Tunisie protège les frontières de l’Europe avec l’aide de nos amis européens en particulier nos amis français. Ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés: le retour de la croissance est là . Rappelez-vous qu’en 2010 la Tunisie faisait une croissance de 5%. La révolution a un coût. A présent nous avons réussi la transition démocratique et nous enchaînons un redécollage économique qui renforce la jeune démocratie tunisienne ».

La crise libyenne

M Cazeneuve a rappelé la rencontre avec Fayez el Sarraj lequel s’en est tenu à l’accord de Skhirat qui doit être appliqué : « Ce sont des solutions politiques cohérentes, à savoir reprendre le dialogue ensemble où le seul souci est d’établir la paix et de lutter contre le terrorisme ».

La Syrie

« Ces attaques chimiques sont une indignité qui méritent la plus grande fermeté de la part de la communauté internationale. La réponse doit se faire dans un cadre multilatéral », a répondu M. Cazeneuve. De son côté, Youssef Chahed, lui aussi a exprimé la condamnation de son pays « des attaques par les armes chimiques. Nous appelons à ouvrir une enquête pour déterminer les coupables et appliquer la légalité internationale », en poursuivant : « Nous publierons un communiqué pour exprimer la position officielle de la Tunisie ».