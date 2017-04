CAR PRO fait confiance à Shell Helix

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et la Société CAR PRO, concessionnaire de la marque Suzuki en Tunisie, viennent de signer, au cours d’un événement aux couleurs japonaises, une convention de partenariat pour l’utilisation exclusive des lubrifiants Shell Helix par le service après-vente de Suzuki en Tunisie.

D’une durée de sept ans, ce partenariat inclut des tarifs privilégiés pour les lubrifiants Shell et une participation de Vivo Energy Tunisie à l’investissement relatif à l’atelier de service d’entretien de Suzuki. Il prévoit aussi une coordination de la communication et du marketing et s’accompagne d’un support en formation et en expertise.

La cérémonie de signature du partenariat a été très originale avec une exposition de belles voitures Suzuki et un show cooking visant une immersion dans le raffinement japonais.

Rappelons que la combinaison des technologies utilisées par les lubrifiants Shell Helix offre des niveaux de protection et de nettoyage des plus efficaces aux moteurs dans l’élimination de la boue et autres scories que les huiles conventionnelles n’arrivent pas à éliminer. Les lubrifiants de la dernière génération Shell Helix, à base de gaz naturel, offrent un excellent démarrage à froid et un niveau de performance optimale à des températures extrêmes. Ils permettent une réduction des frictions et une économie de consommation du lubrifiant et surtout du carburant.

En ce début d’année 2017, et pour la 2ème année consécutive, la gamme Shell Helix à base de gaz naturel a remporté le prestigieux trophée « Elu Produit de l’année » en Tunisie.

Toutes ces avancées technologiques seront mises à la disposition de notre partenaire CAR PRO pour le bénéfice et le plaisir des passionnés de voitures Suzuki.

Ce partenariat exclusif scelle la rencontre de deux grands opérateurs : Vivo Energy Tunisie, le N° 1 sur le marché des lubrifiants en Tunisie depuis neuf ans, et CAR PRO, concessionnaire de Suzuki : marque premium de voitures japonaises, et connue pour sa fiabilité et sa robustesse.

Commentant la signature de cette convention, M. Slim Baïram, président-directeur général de CAR PRO, a rappelé que Suzuki prendra ses quartiers à la rue Hamouda Pacha à Tunis et compte étoffer son réseau tunisien par l’ouverture de cinq agences régionales au cours des deux prochaines années. Saluant la signature de cette convention avec Vivo Energy Tunisie, M. Baïram a précisé : « Notre partenariat avec Vivo Energy n’est pas récent, il date d’il y a neuf ans puisque notre Groupe est déjà distributeur des lubrifiants Shell depuis 2008 », et d’ajouter :« En tant que marque premium, Suzuki se devait d’être exigeante quant au choix de son partenaire en matière de lubrifiants ».

De son côté, M. Mohamed Chaabouni, PDG de Vivo Energy Tunisie, a déclaré : « Nous sommes fiers de compter « CAR PRO » parmi nos partenaires et nous accompagnerons l’introduction des voitures Suzuki sur le marché automobile de Tunisie avec plaisir ! En 2016, les lubrifiants Shell ont été choisis par la majorité des nouvelles concessions automobiles récemment introduites en Tunisie et Vivo Energy Tunisie continue sur cette lancée en ce début d’année ! Nous n’épargnerons aucun effort à partager l’expertise Shell avec notre partenaire « CAR PRO » et à lui offrir tout le support technique dont il aura besoin ».