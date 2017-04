Youssef Chahed au Mali : promouvoir davantage le rapprochement entre les opérateurs économiques

Il s’agit de sa troisième visite dans la tournée de Youssef Chahed en Afrique subsaharienne. C’est le tour du Mali à l’occasion du forum économique Mali-Tunisie.

Le mot d’ouverture a été prononcé par le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, et la présidente de l’UTICA, Ouided Bouchamaoui, et leurs homologues le Premier ministre malien Modibo Keita, et Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM). Lors de son allocution, le chef du gouvernement a déclaré: »Promouvoir davantage le rapprochement entre les opérateurs économiques et les inciter à développer des projets concrets et à renforcer les investissements dans les deux pays ». Il ajoute: » Je suis content de ma visite afin de dynamiser nos relations à plusieurs niveaux économiques et sécuritaires ».

Evoquant la question de la lutte contre le terrorisme, il a déclaré: « La lutte contre le terrorisme doit être une priorité absolue pour les deux pays. Quant au combat contre le terrorisme, il est commun, idem pour les défis ».

Dix-sept ans après la disparition du leader Habib Bourguiba, le 6 avril 2000, Youssef Chahed n’a pas manqué, à la fin de son discours, de lui rendre hommage en soulignant : « Nous rendons hommage aujourd’hui à celui qui a construit la Tunisie moderne ».

Tout comme il a rappelé que les toutes premières banques au Mali et au Niger ont été créées avec une coopération tunisienne à l’époque d’Habib Bourguiba.

Par ailleurs, Mme Bouchamaoui a estimé, de son côté, qu’il va falloir développer les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Mali à travers une collaboration commune.

La position de la Tunisie dans les pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali n’est pas des moindres. Le déplacement de Youssef Chahed dans ces trois pays africains est avant tout de booster l’investissement et de faire de la Tunisie un hub économique, diplomatique et culturel. Tels sont les principaux objectifs.