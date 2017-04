Equipements : un don de l’Agence turque de coopération à la Tunisie

L’Agence turque de Coopération et de Coordination (TIKA), chargée des projets de développement, opérant via ses 55 offices installés à travers 110 pays, a fait un don au Ministère tunisien de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire de plusieurs équipements: 48 niveleuses, 9 mini-chargeurs, 8 camions-balayeurs et 2 porte-engins.

Dans un communiqué, la TIKA a annoncé qu’elle s’engage à approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Tout juste après le 14 janvier, l’agence turque a commencé à opérer en Tunisie en se focalisant premièrement sur l’amélioration de l’infrastructure, de l’éducation et de la formation technique.

C’est dans ce contexte que TIKA a réalisé plusieurs projets entre les années 2012 et 2017, d’une valeur de 50 Millions de Dollars, à l’issue de plusieurs accords de “coopération technique et développement « , signés le 11 octobre 2012 entre les deux gouvernements tunisien et turc.

L’objectif est, entre autres, d’améliorer la qualité des services municipaux, dynamiser le secteur de l’agriculture, combattre le chômage, moderniser les services des établissements administratifs et sociaux.

Toujours selon le communiqué, la TIKA a réalisé des projets de développement afin de consolider les efforts de la Tunisie pour atteindre ses objectifs de 2020, à savoir renforcer les services d’infrastructure. Dans ce contexte, 67 véhicules et engins comprenant des niveleuses, mini-chargeurs, camions-balayeurs, et des porte-engins) d’un montant équivalent à 12 Millions de Dollars ont été remis au Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. Notons également que l’agence de coopération TIKA-Tunis a réalisé plus de 100 micro-projets sur toute la Tunisie entre les années 2012-2016.