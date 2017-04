Microcred Tunisie et CAWTAR signent un accord de partenariat

Microcred Tunisie et le Centre de la Femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) signent le 4 avril 2017 un accord global de partenariat dont l’objectif général est de promouvoir le travail et les initiatives des femmes et des jeunes âgés entre 18 et 35 ans et leur insertion économique dans les régions de Tunis, Jendouba, Béja, Sfax et Gafsa.

Microcred Tunisie, qui compte à ce jour dix agences réparties du nord au sud tunisien et qui a permis de servir plus de 10 000 clients sur le Grand Tunis à travers ses quatre agences situées à Tunis, Ariana, Ben Arous et Ezzahrouni, le Nord Ouest : Béjà, Jendouba, Le Kef et le Sud : Gafsa, Sfax, Tozeur. Microcred Tunisie a longtemps eu le souci d’être proche de ses clients et leur garantir l’inclusion financière en bénéficiant de services financiers de qualité tout en œuvrant dans une dynamique à fort caractère social.

A travers ce partenariat, les deux organisations vont travailler ensemble afin de promouvoir l’entrepreneuriat et renforcer les capacités de gestion financière des jeunes.

Les deux organismes vont principalement collaborer sur la promotion de l’entrepreneuriat qui se fait dans le cadre du programme « IRADA » de Microcred. C’est un programme d’accompagnement et de formation de jeunes promoteurs afin de leur permettre de préparer un plan d’affaires et d’accéder à un microcrédit « IRADA » pour lancer leur activité. Le projet prévoit la formation de 120 promoteurs, leur accompagnement et le financement de 40 microentreprises.

Le deuxième volet de partenariat se base sur un outil développé par le CAWTAR. Il s’agit de donner accès à 200 jeunes à des modules de formation en Education financière et en e-learning, spécialement conçus et adaptés selon les besoins de cette population cible.

« Le partenariat avec CAWTAR va renforcer encore plus le trait social de notre mission qui est d’ améliorer les conditions de vie de nos clients, notamment les femmes et les jeunes d’entre eux en leur offrant un accompagnement approprié en matière de formation et d’éducation financière», déclare Sehl Zargouni, Directeur Général de Microcred Tunisie.

Microcred Tunisie et CAWTAR feront bénéficier de leurs expériences mutuelles les jeunes entrepreneurs femmes et hommes, pour que ces derniers utilisent efficacement les produits financiers et non-financiers offerts par Microcred. Et ce pour démarrer, améliorer et maintenir leurs activités.