Accueil aux postes frontaliers terrestres : l’initiative privée à la rescousse

L’Etat vient de valider une concession au profit des opérateurs privés pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’un centre commercial sous douane dans le poste frontalier terrestre de Melloula à Tabarka. L’appel d’offres de cette démarche vient d’être lancé par l’Office national des postes frontaliers terrestres.

Il s’adresse au poste frontalier le plus important en termes de flux touristique et de transit de passagers. Il accueille plus de 75% du flux algérien avec une moyenne de 7000 passagers par jour.

En 2016, ce poste frontalier a accueilli 1 427 000 passagers ; soit un flux plus important que celui de l’aéroport de Djerba.

Pour rappel, et depuis des années, la qualité d’accueil et les conditions de transit ont toujours suscité la grogne et le désagrément des passagers du fait même des insuffisances et de la vétusté des installations. Ceci devait amener les responsables de l’office à donner la priorité à ce poste, à travers le lancement d’un programme pilote d’aménagement et de rénovation qui, dans une prochaine étape, sera étendu aux postes frontaliers au nombre de douze sur les deux flancs algérien et libyen.

Outre ce programme de rénovation, la concession qui sera établie au profit des opérateurs privés à travers un cahier des charges, sera d’un grand apport dans l’amélioration des conditions d’accueil des passagers. D’autant plus que le marché algérien est aujourd’hui en pleine croissance et que les prévisions pour 2017 sont largement encourageantes. Deux millions de touristes algériens sont attendus dont la majeure partie va transiter à Melloula.

La concession en question s’étendra sur une superficie de quatre hectares et devrait abriter plusieurs commodités d’accueil, dont notamment un centre commercial, des aires de repos et des espaces de loisirs et de divertissement.