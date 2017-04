Youssef Chahed en tournée en Afrique subsaharienne

Comment se positionne la Tunisie par rapport aux pays tels que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ? C’est dans le cadre d’une tournée africaine que le Chef du gouvernement Youssef Chahed se rend dans ces trois pays, du 3 au 6 avril. Comment faire de la Tunisie un hub, non seulement économique, diplomatique mais aussi culturel ? Tels sont les objectifs du gouvernement d’Union nationale.

Le lendemain de son arrivée, le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, a rencontré le président du Niger Mahamadou Issoufou. Il était accompagné par Samira Merai Friaa, ministre de la Santé publique, Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Imed Hammami, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle ainsi qu’une délégation d’hommes d’affaires. Cette visite a pour objectif d’encourager le partenariat avec les trois pays cités. Un forum économique se tient en ce moment où il est question d’établir des relations d’affaires et d’identifier quelles sont les opportunités à saisir. Youssef Chahed a, par ailleurs, proposé les services de compétences tunisiennes, des possibilités de partenariat entre les deux pays mais aussi d’apporter l’expertise au Niger et à un certain nombre de pays subsahariens dans plusieurs domaines comme la santé, la formation, l’énergie et le bâtiment.

Notons également qu’à l’issue de cette visite, une forte délégation nigérienne sera prochainement à Tunis à l’occasion du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique, forum qu’organise la SITIC Africa du 18 au 20 avril.

Il s’agit de la 2ème édition du SITIC AFRICA 2017 qui sera organisée par Tunisie Afrique Export, la Société des Foires Internationales de Tunis et la Fédération Nationale des TIC au sein de l’UTICA en partenariat avec l’Association Professionnelle Tunisienne des banques, l’APTBEF, l’Union des banques maghrébines, UBM et l’Organisation Arabe des TIC, AICTO.