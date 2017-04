La tenue des élections municipales a été fixée au 17 décembre 2017. Le vote des militaires et des sécuritaires est fixé, quant à lui, au 10 décembre 2017. Ces élections symbolisent l’importance du pouvoir de proximité et le rétablissement de la confiance entre le citoyen et la municipalité.

Pour l’ISIE, Chafik Sarsar, président de l’instance, a déclaré que la rencontre avec le gouvernement, les représentants des partis politiques et la société civile ont proposé que les Municipales soient tenues pendant les vacances pour que les jeunes aillent voter.

Rencontré lors du 2 ème congrès d’Afek Tounes, Riadh Mouakhar, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, a souligné pour sa part: « Comme on l’a annoncé plusieurs fois, nous serons prêts pour cette date ». Il explique que la situation est devenue urgente, car d’après lui, la plupart des citoyens ne sont pas satisfaits du travail des municipalités où le flou règne.

Et de poursuivre: « La situation ne peut plus durer car il est urgent d’établir de vrais pouvoirs locaux qui mettent fin au provisoire. Et nous serons prêts pour cette date. Quant au Code des collectivités locales ( 384 articles) il sera voté avant les élections, d’ici la fin de l’année 2017 ».

Dans une déclaration récente à l’Economiste maghrébin, Moez Bouraoui, président de l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des élections (Atide)a affirmé: « Si le Code des collectivités locales ne voit pas le jour, les membres élus des conseils municipaux seront à la merci du gouverneur. D’ailleurs sans ce code, les Municipales ne pourront pas avoir lieu ».