Great Wall Motors, le géant chinois de l’automobile, s’installe officiellement en Tunisie

Le plus grand constructeur automobile privé en Chine de SUV et de pickups et leader incontesté des ventes à l’échelle mondiale, Great Wall Motors, est officiellement présent en Tunisie, et ce, à travers son distributeur officiel Atlas Auto.

Atlas Auto vient de lancer 8 modèles alliant élégance, modernité, fonctionnalité et sportivité. Ces véhicules roulent maintenant en Tunisie après avoir fait leurs preuves sur les routes européennes, notamment en Italie et au Royaume-Uni.

Il s’agit de Great Wall C30 (30 000 DT TTC), Great Wall M4 (33 400 DT TTC), Great Wall H5 (61 500 DT TTC), Pickup Wingle (Wingle 5 4X4 et 4X2: de 43 300 à 49 900 DT TTC), Wingle 6 (le prix n’a pas encore été fixé), HAVAL H2 (Luxury BVM à partir de 53 600 DT TTC et Luxury BVA à 59 600 DT TTC), HAVAL H6 (Luxury BVM à 61 600 DT TTC et Luxury BVA à 66 600 DT TTC), HAVAL H8 (127 000 DT TTC), HAVAL H9 (137 000 DT TTC).

A cette occasion, les responsables d’Atlas Auto ont annoncé que ce distributeur officiel du géant chinois Great Wall Motors en Tunisie se veut particulièrement rassurant concernant le service après-vente qui sera disponible. Ses techniciens ont suivi toutes les sessions de formation nécessaires. De plus, une équipe du constructeur sera présente sur place afin d’assurer l’assistance technique et la formation continue de son personnel et de celui de ses agents.

Atlas Auto affiche, aussi, sa sérénité et indique que les plateformes du constructeur chinois situées en Italie et en Bulgarie permettront d’approvisionner rapidement le marché tunisien en pièces de rechange même si l’essentiel de ces pièces sera acheminé de Chine. Sachant qu’un stock pour chaque modèle homologué a déjà été établi et son renouvellement continuel sera assuré en fonction des besoins du marché tunisien.

Et d’ajouter que la stratégie de développement d’Atlas Auto est essentiellement basée sur la satisfaction de ses clients, en leur offrant des produits de qualité à des prix en adéquation avec leur pouvoir d’achat et surtout un service après-vente réactif, efficace et abordable .

Concernant les garanties qui seront offertes, la famille Great Wall sera garantie 3 ans ou 100 000 km, la HAVAL 5 ans ou 100 000 Km.

A noter qu’Atlas Auto, créée en 2011, appartient au groupe fondé par Fethi Mzabi et s’est rapidement révélée incontournable dans l’industrie automobile en Tunisie. Il a contribué de manière significative à la mobilité croissante de la population tunisienne par l’introduction en 2013 de la marque FOTON dont l’ensemble de la gamme est assemblé par la filiale SOTUFEM.

Après un premier showroom ouvert en 2013 à Ben Arous, Atlas Auto inaugurera un nouvel espace de vente à Kheireddine – Le Kram sous un concept inédit: le Twin Showroom. Courant 2017 deux agences verront le jour à Sousse puis à Sfax.