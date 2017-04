Eurostat : baisse du taux de chômage dans la zone euro et l’UE28

En février 2017, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 9,5% dans la zone euro, contre 9,6% enregistré en janvier 2017 et 10,3% en février 2016. Il s’agit toujours du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mai 2009, selon les dernières statistiques publiées par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

La même source a dévoilé que dans l’UE28, le taux de chômage a atteint 8% en février 2017, en baisse par rapport au taux de 8,1% de janvier 2017 et à celui de 8,9% de février 2016. Il demeure le taux le plus faible enregistré dans l’UE28 depuis janvier 2009.

Durant la même période, 19,750 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 15,439 millions dans la zone euro. Le nombre de chômeurs a diminué de 153 000 dans l’UE28 et de 140 000 dans la zone euro par rapport à janvier 2017, et de 1,852 million dans l’UE28 et 1,246 million dans la zone euro comparé avec février 2016.

Eurostat a démontré que parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en février 2017 ont été enregistrés en République tchèque avec 3,4%, en Allemagne avec 3,9%, ainsi qu’à Malte avec 4,1%.

A l’inverse, les taux de chômage les plus élevés ont été relevés en Grèce avec 23,1% (décembre 2016) et en Espagne avec 18%.

Sur un an, le taux de chômage en février 2017 a baissé dans vingt-six États membres, tandis qu’il a augmenté au Danemark (de 6% à 6,4%) et en Lituanie (de 8% à 8,3%). Les baisses les plus marquées ont été observées en Croatie (de 14,4% à 11,6%), en Espagne (de 20,5% à 18%), au Portugal (de 12,2% à 10%) et en Irlande (de 8,4% à 6,6%).

Quant aux États-Unis, le taux de chômage s’est établi à 4,7% en février 2017, contre 4,8% en janvier 2017 et 4,9% en février 2016.

Concernant le chômage des jeunes, 3,905 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l’UE28 en février 2017, dont 2,722 millions dans la zone euro. En comparaison avec février 2016, le nombre de jeunes chômeurs a diminué de 475 000 dans l’UE28 et de 309 000 dans la zone euro.

D’ailleurs, le taux de chômage des jeunes a affiché 17,3% en février 2017 dans l’UE28 et 19,4% dans la zone euro, contre respectivement 19,3% et 21,6% une année auparavant. Le taux le plus faible en février 2017 a été observé en Allemagne avec 6,6%, tandis que les taux les plus élevés ont été enregistrés en Grèce avec 45,2% (décembre 2016), en Espagne avec 41,5% et en Italie avec 35,2%.