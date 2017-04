Employabilité: lancement du projet « Up to Business Road Show »

Afin de fournir un apport concret pour réduire l’écart entre les entreprises et les jeunes diplômés chercheurs d’emploi et optimiser leur employabilité, l’initiative « Up to Business Road Show » a vu le jour, et ce, suite à une convention signée sur deux années avec la Direction générale des études technologiques. Le lancement officiel est prévu pour le 5 avril 2017 à l’ISET de Zaghouan.

En s’inscrivant en tant qu’action de complémentarité du projet de Centre de carrières et de certifications des compétences (4C), récemment lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la focale de cette initiative est donnée aux ISET, qui se distinguent par un processus d’enseignement spécifique : alternance entre l’apprentissage académique et la mise en application à travers des cycles de stages en entreprises.

Pour cette année, elle ciblera pour cette année les ISET de Zaghouan, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Siliana et Sousse.

« Up to Business Road Show » renforce sa démarche, également grâce à son alliance avec ses partenaires stratégiques : AssessFirst et le programme Thniti by CONECT & QFF.

Le programme sera axé sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes étudiants, à travers des conférences interactives basées sur des cas pratiques et se tenant sur deux sessions, l’une relative à l’employabilité et la deuxième relative à l’entrepreneuriat.

Les conférences porteront sur l’apprentissage des techniques de communication verbale et non verbale et le marketing de soi, nécessaires à tout candidat se présentant à un entretien d’embauche.

Au-delà de ces conférences interactives, et pour une première fois en Tunisie, « Up to Business Road Show » offrira l’opportunité à tous les étudiants des ISET ciblés de bénéficier de sessions de découverte du potentiel assuré par AssessFirst. L’objectif est de leur permettre de mieux se connaître et de prendre conscience de leur potentiel, ainsi que de leur faire découvrir leurs talents et leurs axes d’amélioration en tirant pleinement profit de ce qu’ils sont vraiment. Cela leur permettra de s’orienter vers les secteurs d’activité et les métiers où ils seront les plus performants et les épanouis.

Intégrant le volet entrepreneuriat et l’encadrement nécessaire à apporter aux jeunes étudiants portant en eux la fibre entrepreneuriale, « Up to Business Road Show » comprendra également une session entièrement dédiée à l’entrepreneuriat qui sera assurée par les coachs et mentors affiliés au programme Thniti et qui se focalisera sur deux volets essentiels: l’accompagnement des entrepreneurs et l’importance du mentoring.