CDC: le Programme d’intégration socioprofessionnelle «Incorpora» s’étend à la Tunisie

Le Programme d’intégration socioprofessionnelle « Incorpora », destiné à favoriser l’embauche des personnes en situation de vulnérabilité, étend son activité à la Tunisie.

Ce projet est l’une des initiatives lancées par l’Association MED Confederation, présidée par Jaloul Ayed, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) de Tunisie et la fondation bancaire espagnole «La Caixa», en coordination avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Dans le cadre de cette coopération, un accord a été récemment signé par Boutheina Ben Yaghlane, DG de la CDC, Jaume Giró, DG de « la Caixa » et Laura Thompson, DG adjointe de l’OIM.

Cet accord permettra la mise en œuvre du programme « Incorpora » à Tunis et dans sa région métropolitaine, qui rassemble plus de 2 millions d’habitants et connaît un fort taux de chômage. Englobant la formation, l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires, ce programme s’adressera en priorité aux personnes en situation de vulnérabilité, soit principalement des femmes et des jeunes en situation ou en risque d’exclusion.

En fonctionnement depuis plus de dix ans, « Incorpora » a facilité l’accès à plus de 28 000 postes de travail à des personnes en risque ou en situation d’exclusion en 2016. La collaboration entre le secteur social et celui entrepreneurial est possible grâce à 382 organisations, qui sont chargées de développer le projet dans toutes les provinces espagnoles via 756 agents d’insertion professionnelle. Par ailleurs, 9 514 entreprises se sont engagées dans ce projet de responsabilité sociétale au cours de l’année 2016.

En 2009, « Incorpora » s’est étendu au Maroc, où il a déjà facilité l’accès à plus de 3 970 à des postes de travail, grâce au soutien de onze organisations sociales et à la collaboration de 686 entreprises marocaines. Ce programme est également appliqué en Hongrie et en Pologne.

A noter que la fondation bancaire espagnole «la Caixa», la CDC de Tunisie, le World Savings Bank Institute, la Caisse de dépôts et gestion du Maroc, l’IEMed, l’IPEMED et l’AlBarid Bank du Maroc sont les membres fondateurs de MED Confederation qui a lancé le Programme « Incorpora ». De son côté, l’OIM est son partenaire, chargé de la coordination sur le terrain, où il collabore avec des organisations locales pour atteindre les objectifs escomptés.