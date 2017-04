UE-Tunisie : un don de 60ME au profit de l’éducation

La Tunisie a reçu un don d’un montant de 60 millions d’euros de la part de l’Union européenne, et ce, pour financer l’éducation, la recherche et l’innovation.

Le don en question s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne. Ce programme, qui s’étale sur quatre ans, ambitionne à renforcer les efforts de la Tunisie en matière de développement durable, et ce, à travers l’amélioration de la qualité de l’enseignement et la promotion de l’ouverture des centres de recherche pour une meilleure employabilité des chercheurs.

Le contrat a été signé, hier, le 31 avril, lors d’un point de presse, en présence du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, Néji Jalloul, ministre de l’Education, le commissaire européen Carlos Moedas et Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique