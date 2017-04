Tunisie: consolider le partenariat entre le secteur privé et les agences onusiennes

Les membres du Bureau exécutif de l’UTICA à leur tête la présidente Ouided Bouchamaoui, se sont réunis avec la délégation des représentants des agences onusiennes accréditées en Tunisie, présidée par Diego Zorrilla, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Tunisie et Représentant résident du PNUD.

Cette rencontre a été une occasion à consolider le partenariat entre les agences des Nations unies et le secteur privé en Tunisie, et ce, à travers certaines actions et projets visant à appuyer le développement économique en Tunisie. Elle a été également une occasion pour présenter les opportunités, défis et perspectives l’économie tunisienne.

Dans ce cadre, il a été convenu de mettre en place un mécanisme de collaboration visant à renforcer les échanges et permettant d’impliquer l’UTICA dans les activités du Système des Nations unies au niveau national et régional.

A cette occasion, Mme. Bouchamaoui a indiqué qu’il y a de nombreuses activités qui peuvent être engagées conjointement entre l’UTICA et les agences onusiennes, dans le but d’appuyer la relance économique qui représente une des conditions de la réussite de la transition démocratique en Tunisie

Elle a, dans ce sens, affirmé que la situation qui prévaut actuellement en Libye impacte directement la situation économique et sociale en Tunisie, et c’est pour cette raison qu’il devient primordial que la communauté internationale, à travers l’ONU, trouve une solution pacifique à cette crise.

Et d’ajouter que la Tunisie fait face aujourd’hui à plusieurs défis, notamment l’emploi des jeunes, le développement régional, l’économie informelle affaiblissant la pérennité des entreprises, ainsi que l’amélioration des conditions difficiles du travail de la femme rurale. Ces challenges sont, selon ses dires, très importants et ne doivent qu’être réussis.

Zorrillaa a, de son côté, déclaré que les débats autour des défis à relever par la Tunisie après la réussite de sa transition démocratique permettront de renforcer et de mieux cibler les objectifs de l’appui des 17 agences onusiennes, accréditées en Tunisie, et qui travaillent en fonction des priorités du gouvernement tunisien, en étroite collaboration avec la société civile et les organisations nationales tunisiennes.

Ces agences sont disposées à appuyer et à développer le partenariat avec le secteur privé tunisien afin de contribuer à un développement inclusif de la Tunisie, promouvoir la gouvernance démocratique et consolider l’accès aux services sociaux.

A noter que les domaines de coopération entre l’UTICA et les agences de l’ONU sont multiples et touchent à tous les secteurs, de la libre entreprise à l’éduction, des énergies renouvelables au développement régional et à l’emploi des jeunes.