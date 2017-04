Des investisseurs chinois à attirer !

La cérémonie de la nomination de Taher Bayahi comme Président Exécutif de SICO Tunisie « La Silk Road International Cultural & Commercial Organisation », s’est tenue aujourd’hui, 1er avril à Tunis, en présence de Hong Hong, Secrétaire Général de la SICO et Dr. Mohamed Sahby Basly, Directeur Exécutif SICO pour la région du Bassin Méditerranéen.

Interpellé sur son programme et ses priorités après sa nomination, Taher Bayahi a indiqué que l’association oeuvrera en premier lieu à élargir son réseau en Chine et ce, afin de renforcer les liens économiques et attirer les investissements chinois. Par ailleurs, il a déclaré que la Tunisie a régressé dans sa relation avec la Chine contrairement à d’autres pays.

Dans le même contexte, il a considéré que la Tunisie dispose de tous les atouts pour attirer les investisseurs chinois. Interpellé sur les relations entre la Chine et la Tunisie, il a indiqué que la Chine regarde attentivement les transformations sur la scène tunisienne d’une part mais observe d’autre part l’atonie de l’économie tunisienne.

Nous y reviendrons !