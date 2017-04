Afek Tounes souffle sa 6° bougie

Quelques heures nous séparent du congrès Afek Tounes qui souffle aujourd’hui sa 6 ème bougie, l’âge de la révolution. En tout, ils sont deux candidats en lice pour présider le parti. Il s’agit de Yassine Brahim, le président du parti et Faouzi Ben Abderrahmen.



Yassine Brahim a déclaré: « Ce congrès montrera aussi bien à l’opinion publique qu’ à nos amis de la classe politique, à la société, en somme aux Tunisiens que le parti a bien grandi. On est à 140 sections sur les 270 délégations alors que nous étions 60 au début. Nous sommes aujourd’hui 14760 de nouveaux adhérents ».

Ce congrès se distingue parmi les autres comme étant le congrès de l’ouverture. Il précise: » Lors des législatives de 2014 nous avions des têtes de liste qui sont devenus leaders dans le parti. C’est qu’Afek Tounes est un parti ouvert. ».

Interrogé sur le contenu du congrès, il a répondu: « Lors des travaux, nous allons innover nos structures du projet de règlement intérieur qui sera proposé samedi. Ce sont des structures qui seront élues tout en restant ouvertes à de nouvelles personnalités régionales, locales. Nous voulons que cela soit perçu et ce n’est qu’une étape du développement du parti car nos ambitions pour la Tunisie sont beaucoup plus importantes. Le pays a besoin de se relever et Afek Tounes a l’ambition d’être une locomotive de cette famille centriste qui n’a qu’un objectif, celui d’être au service du citoyen. Ce congrès sera une phase de consolidation et de décollage ».

De son côté, Faouzi Ben Abderrahmane, candidat à la présidence du parti, a souligné: « Ce congrès vient d’inaugurer une 3 ème étape dans la vie d’Afek Tounes. Nous avons 6 ans, nous avons connu deux étapes importantes et aujourd’hui nous devons améliorer notre rendu. En tant que candidat à la présidence du parti, nous devons améliorer notre gouvernance afin d’être un vrai acteur politique sur la scène politique ».

Le coup d’envoi du 2e congrès d’Afek Tounes a été donné au rythme de l’interprétation de l’hymne national dans une version originale, interprétée a cappella par deux jeunes dans l’après-midi du vendredi 31 mars au Palais des Congrès.

Présente lors du coup d’envoi, Samira Merai Friaa, membre fondateur du parti Afek Tounes, et ministre de la Santé publique souligne: « Afek Tounes a grandi entre-temps avec beaucoup d’expérience. Aujourd’hui, nous avons réellement une base électorale de militants et ça nous rend fiers certes, mais plus que jamais notre responsabilité est engagée pour apporter des solutions au pays. Et nous voulons que chaque Tunisien soit un vecteur éminent du développement économique du pays. »

De son côté, Noomane el Fehri, ancien ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique et un des premiers membres fondateurs du parti, lui aussi a salué l’évolution du parti, en déclarant: « Nous continuons d’exister. Il s’agit non seulement d’un grand accomplissement mais aussi parce que nous avons une vraie démocratie en interne et en externe ».

Par ailleurs, Lilia Younes Ksibi, députée à Afek Tounes, indique pour sa part: « Six ans, c’est l’âge de la maturité.Nous vivons en ce moment une réelle démocratie. Nous avons deux leaders aussi bons l’un que l’autre, que le meilleur gagne pour le bien du pays. Ce congrès veut dire tolérance, l’acceptation de l’autre, l’épanouissement, avoir des racines bien ancrées dans notre pays et avoir des ailes pour pouvoir voler très haut et conquérir aussi bien l’Europe que de l’Afrique subsahariennes, et surtout donner de l’espoir aux Tunisiens pour qu’ils puissent voler de leurs propres ailes ».

Mais la standing ovation est attribuée à une jeune membre du parti, dans la région de Gabès, qui a adhéré au parti le mois de mai 2015. Elle s’appelle Darine Souai Mahmoudi, elle a 33 ans, mariée et mère de deux enfants, professeur d’anglais, qui a donné des frissons au public en parlant avec son cœur sans aucune note à la main. Rencontrée à l’issue de l’événement, elle nous a raconté son parcours: « J’ai trouvé ma place au sein du parti et puis j’ai bel et bien évolué. Les personnes que j’ai pu rencontrer sont merveilleuses, leur seul souci est comment reconstruire notre Tunisie. Ma seule ambition est de voir Afek tounes leader de premier plan sur la scène politique car je crois fermement qu’il peut contribuer à la reconstruction du pays ».

Rim Mahjoub, présidente du bloc parlementaire d’Afek Tounes, a elle aussi exprimé sa fierté d’appartenir à ce parti, en déclarant: « Parce que je vais vivre de vraies élections démocratiques entre deux candidats à la présidence du parti. Tout comme j’espère que tout se déroulera dans les meilleures conditions et que ça donnera une bonne image aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur ».