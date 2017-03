Tunisair prolonge la période de vente TRE et la généralise sur l’ensemble de son réseau

Tunsiair prolonge la période de vente relative à son offre tarifaire « Early Purchase », au profit des tunisiens résidant à l’étranger (TRE ) jusqu’au 21 avril 2017 au lieu de 31 mars 2017 et la généralise sur l’ensemble des destinations de son réseau.

A rappeler que cette offre « TRE » lancée par Tunisair depuis le 23 février 2017 accorde une réduction de 30% sur les « Tarifs Travailleurs », les moins chers en Hors Taxes, selon les mêmes conditions d’application comme suit :

Période du voyage : du 1 er juin au 31 août 2017 ( dernier départ ).

juin au 31 août 2017 ( dernier départ ). Durée maximale de séjour de 3 mois.

Réductions :selon l’âge des bénéficiaires, appliquées sur le tarif Hors Taxes

HT comme suit :

33% pour les enfants (de 02 ans à moins de 18 ans),

25% pour les jeunes (de 18 ans à moins de 26 ans)

Une franchise bagage avantageuse spécifique selon les destinations.

Par ailleurs, la Compagnie Nationale invite ses passagers à acheter leurs billets et s’informer sur la franchise bagage concernant chaque destination, et ce, auprès de ses points de vente et le circuit agréé des agences de voyage, ou à travers le centre d’appel de Tunisair sur les numéros suivants :

De la Tunisie : 81 10 77 77 ou (+216 ) 31 30 30 30.