Incitations fiscales : solution miraculeuse ?

Incitations fiscales : voici une expression favorite pour les hommes d’affaires. D’ailleurs l’introduction et l’élargissement des incitations fiscales ont été souvent revendiqués par la centrale patronale, lors de la discussion du code d’investissement et le code des incitations fiscales. Considéré comme un moyen pour la promotion de l’emploi et l’économie, il semble que ce n’est pas toujours le cas.

Le nouveau cadre juridique de l’investissement, qui entrera en vigueur à partir du 1er avril comporte, entre autres, une panoplie d’articles relatifs aux incitations à la fois fiscales et financières que le législateur estime qu’elles sont de natures à booster l’économie et l’investissement.

Parmi les incitations proposées par les le nouveau cadre juridique sur l’investissement figure une prime d’investissement de 15% avec un plafond de 1.5MDT, déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant cinq ans et soumission à 10% après la période d’exonération et prise en charge de la contribution patronale pendant cinq ans.

L’agriculture et la pêche bénéficient de prime d’investissement de 15%. Ces incitations que nous venons de citer s’inscrivent dans le cadre de la promotion du développement régionale.

Le projet de loi a même prévu des primes pour les investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité : « 50% du coût des investissements approuvés avec un plafond de 500 mille dinars ».

Oui pour la consolidation des incitations fiscales et la rationalisation des primes à l’investissement !

Ainsi le choix et l’orientation du nouveau cadre juridique sur l’investissement semble bel et bien miser sur les incitations fiscales matérielles. Loubna Jribi, présidente de l’ONG Solidar Tunisie, qui a tenu ce matin un séminaire sur le nouveau cadre juridique de l’investissement, a un certain nombre de réserves sur les incitations fiscales et sur les primes sur l’investissement.

Pour ce qui est des primes financières accordées à l’investissement, la présidente de l’ONG se demande si l’Etat a les moyens pour la mise en pratique de cette politique. « C’est une question de faisabilité et d’efficacité. Les primes financières qui ont été accordées aux entreprises, qu’ont-elles réalisé ces entreprises quand on voit les chiffres alarmants de l’INS concernant le recul de l’investissement ?» précise-t-elle.

Par contre, les incitations fiscales s’inscrivent dans un cadre gagnant-gagnant que ce soit pour les entreprises ou pour l’Etat c’est ainsi que l’ONG étudie la question : « Nous sommes pour la consolidation des incitations fiscales et pas les primes à l’ investissement », affirme-t-elle.

Les primes financières sont décaissées par l’Etat à un moment où la trésorerie de l’Etat passe par une période connue par tout le monde : « A la limite, il faut les orienter vers des secteurs stratégiques sur lesquels on cible notre modèle socioéconomique », dit-elle et de continuer : « L’association estime que les choix prioritaires doivent être faits par les régions puisqu’on parle de décentralisation ».

Dans le même sillage, Salah Ben Youssef estime que les avantage fiscaux sont une rétrocession sur l’impôt payé. Pour lui, en fait, l’Etat ne paye rien, l’avantage fiscal n’est qu’ une ristourne. On aurait aimé qu’il y ait plus d’avantages fiscaux plutôt que des incitations financières on n’est pas sûr du retour sur investissement car les décaissements se font à 100% », dit-il.

Pertes que des pertes !!

Dans les deux cas de figure, accorder une prime pour l’investissement ou un avantage fiscal est une perte pour l’Etat notamment dans le contexte actuel. La première consiste en un montant décaissé par l’Etat et pour le deuxième cas, c’est une pure perte pour la recette fiscale, nous confie Abdeljelil Bedoui, économiste et fondateur du Forum tunisien des droits sociaux et économiques lors de sa présence au colloque. Cet économiste ne manque pas de réserves et de critiques sur le contenu du projet de loi

« Cette loi devrait inciter à l’investissement et à la création de l’emploi mais la loi ne réduit pas le manque de visibilité qui caractérise l’avenir de la Tunisie et il y a une inquiétude dans le monde des affaires », regrette-t-il et de s’interroger : « Je ne sais pas si dans la pratique l’Etat est en mesure de verser toutes ces sommes d’incitation vu sa trésorerie », s’interroge-t-il.

l’État en est capable !!

Habiba Louati, ancienne directrice Générale des études et législation fiscale au ministère des Finances, farouche défenseuse de la loi de finances 2013 à l’époque, se contente de dire que « puisque le gouvernement a misé sur les incitations fiscales, il s’en est donné les moyens, il a pris ses dispositions, et qu’il est capable de débloquer toutes les primes et toutes les incitations financières ».

Les incitations fiscales sont-elles moins coûteuses que les incitations financières ? Pas aussi sûr que cela indique-t-elle : « Les incitations fiscales sont moins coûteuses oui mais ce n’est pas vérifiable. Comme le système fiscal est déclaratif, il faut qu’il y ait vérification pour savoir s’ils ont bénéficié de cet avantage. Beaucoup de gâchis car on ne peut pas vérifier toutes les entreprises », regrette-t-elle avant de rappeler que 40% de l’incitation financière n’est accordée que lorsque le projet a démarré.